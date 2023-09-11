澎湖海鮮餐廳徵「砧板」月薪5.5億！內行揭背後真相：不奇怪

▲澎湖知名餐廳徵「砧板」的職位，薪資竟高達「5億」，引發熱議。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

澎湖一間知名海鮮餐廳近日開始徵人，開出來的薪資竟高達「5億」，離奇的待遇在網路上引發熱議。對此，有內行人揭真相，並直言「這薪資條件不奇怪」。

有網友在臉書社團「爆廢公社二館」張貼餐廳的徵才公告，從公告中可見，該餐廳需要的人才為「沾板（砧板）」，薪資則是「50000萬～55000萬」，並且提供兩餐，還包含套房住宿，入住過程中水電全包，更是提供第一趟機票費全額補貼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過仔細瞧，不知道是不是這位老闆心急找人，居然將月薪打成5億至5.5億，「薪資這麼高」的應徵公告在網路上曝光，瞬間引發熱議。許多網友看完驚人的待遇，也不禁留言調侃，「月薪5~5.5億，這個不用到柬埔寨，應該是在中正機場的時候就開始拆器官了」、「這比去緬甸還好賺，幹嘛跑那麼遠？國內就有了啊」！

▲網友認為，可能是老闆寫錯了，將月薪5萬至5.5萬打成5億至5.5億。（圖／翻攝臉書／爆廢公社二館）

不過有內行人則表示，其實這間餐廳在澎湖很有名，屬於4星級的海鮮餐廳，所謂的「砧板」職務，就是餐廳內場的一種職缺，工作內容包括配料、叫貨、處理生鮮魚貨，處理起來十分麻煩，若是在觀光旺季，絕對是很操，因此老闆給出這種薪資待遇，也不會太奇怪，但這位網友認為，5億至5.5億應該是打錯字，5萬至5.5萬月薪才符合行情。

【ETStar開課了】

想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人，或想增肌減脂、培養社交手腕、增加職場競爭力

9種課程．限時大優惠（進入學習平台）

步驟1：點選課程「立即結帳」

步驟2：輸入折扣碼「elco0722」，按使用折扣，即可享早鳥優惠再打9折

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

1包只要15元►毛孩專用NU PETS益生菌 讓愛貓愛犬免疫升級 限時↘$450

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

延伸閱讀

▸ 入新厝滴天花板滴糞水 水電師傅越修越嚴重 她一怒全棟樓都告

▸ 新郎婚禮前落跑 尷尬新娘竟跟「公公結婚」

▸ 全家3個兒子都是光棍 二兒子擺爛求當上門女婿