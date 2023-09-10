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愛情跟投資激似！投資前思考：這是短暫浪漫，還是一生伴侶？

▲▼結婚。（圖／CFP）

▲「投資」和如何經營「愛情」與婚姻其實十分相似。（圖／CFP）

文／闕又上
摘自／時報出版《你沒有學到的資產配置：巴菲特默默在做的事

引言：當我們談到投資或資產配置，大家往往著眼於短期的收益或是波動，忽略了長期相處——即長期投資——的重要性。正如在人際關係中，表面的吸引可能會隨時間淡化，但價值觀和生活態度的匹配，會讓關係更為持久。華爾街知名操盤手闕又上在新書《你沒有學到的資產配置：巴菲特默默在做的事》中，將他的同學父親對於幸福婚姻的心得和自己對擇偶觀察結合起來，為讀者提供了一個全面但深刻的視角。下次當你在考慮投資或是人際關係時，也許你可以多思考一下：「這是一場短暫的浪漫，還是一生的伴侶？」

●投資與愛情的相似之處：短暫收益還是一生伴侶，你選哪個？

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想像一下，你坐在一個充滿了咖啡香氣和輕聲交談的咖啡店裡。一位風韻猶存的中年女士走進來，她坐下後，聊天的話題逐漸轉向愛情和婚姻。她注重細節地說，年輕人看待愛情像是火花和化學反應，但隨著時間的推移，人們會漸漸意識到，關鍵不僅僅是「愛不愛」，而是「相處愉不愉快」。聽起來像是在說一種普遍的生活智慧，對吧？但這也是資產配置的一種形象比喻。 

●尊重彼此差異，溝通取得共識

如何協調兩個完全不同的個體，使他們能夠和諧共處甚至相愛一生？這不僅是婚姻關係中的核心問題，也是成功投資團隊必須解決的難題。在婚姻中，即使是像選擇晚餐菜單或擠牙膏這樣瑣碎的事情，也可能因為意見不合而引發問題。

然而，這種微妙的差異也能透過有效的溝通和尊重來化解。比如一對知名夫婦，先生會先選擇食物的大方向，然後太太會選擇具體的菜色。再比如，在高中時，我的一位老師提到他的一位要好同學的婚姻因為「擠牙膏方式不同」而產生矛盾。當你有了一定的人生經歷，你會如何處理這種情況？簡單，買兩條牙膏。

▲▼股票,投資,理財,ETF,基金。（圖／視覺中國CFP）

▲相同的原則也適用在投資，掌握心法也能夠避免重大股災。（圖／視覺中國CFP）

●多元觀點防股災，尊重歧見贏人生

同樣的原則也適用於專業領域。我每天早上都會聽彭博財經台的新聞，有一天聽到一位成功的基金經理分享他們團隊如何避免重大股災。他說，他的團隊允許不同意見存在，以防自己在做重大決策時出現盲點。重要的是，這並不意味著他們團隊內部缺乏共同價值觀，而是他們懂得尊重和欣賞這些差異，並能夠有效地避免一意孤行的錯誤。

所以，無論在哪個層面，都需要學習如何尊重歧見，用同理心去理解對方，並清晰地表達自己的真正感受。只有這樣，才能成為一個好的配偶或是一個成功的投資者。

●有共同價值觀，才能一同面向未來

在婚姻和關係中，共同的價值觀和人生觀是一個不可或缺的基礎。這些「共觀」通常涵蓋對人生、價值和金錢的態度。當兩個人在這些核心問題上持有相似的看法，他們更容易避免因微小差異而引發的衝突。

以金錢觀為例，這是許多家庭破裂的主因，但當夫妻有相同的金錢觀，即使收入不多，他們也能過得幸福。這一點在我接觸的多數客戶中都得到了證實。其中有一對夫妻，雖然退休金有限，但因為他們對生活有共同的信仰和價值觀，所以能夠樂觀地面對未來。

●價值觀拼圖贏合作，共同興趣締造幸福

有趣的是，不僅是夫妻關係，即使在專業合作中，共同的價值觀和目標也是成功的關鍵。作家劉震云和導演馮小剛合作20年，他們認為，比相互欣賞更重要的是能有共同的前景和目標。除了價值觀和目標，共同的興趣和嗜好也能為關係增添樂趣，無論是音樂、運動、文學，還是任何其他領域。這些共同點讓夫妻有更多共度時光和深入了解對方的機會，從而使婚姻更加和諧和幸福。

▲▼華爾街知名操盤手及《又上成長基金》經理人闕又上，出書《你沒有學到的資產配置：巴菲特默默在做的事》。（圖／時報出版）

★本文摘自時報出版《你沒有學到的資產配置：巴菲特默默在做的事》，作者闕又上，華爾街資深操盤手， 美國「又上成長基金」經理人。阿甘投資法進階版，與巴菲特同行，學習進可攻退可守的成功戰略，活用「資產配置」贏得長遠效益。

延伸閱讀

投資就像釣魚！華爾街操盤手「垂釣心法」：選對市場魚自來

股市裡80%業餘者都是輸家！華爾街操盤手揭密投資單一股票風險

 

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