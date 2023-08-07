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投資就像釣魚！華爾街操盤手「垂釣心法」：選對市場魚自來

▲▼台股今（21）日再戰14,300關卡，午盤台股震盪走高，連帶影響權證市場交投熱絡。股票,股市,投資,證券交易,證交稅,經濟,台股,大盤走勢,號子,市場信心,護盤,理財,個股走勢（圖／記者李毓康攝）

▲能否滿載而歸，取決於你的釣魚地點。（示意圖／記者李毓康攝）

文／闕又上
摘自／時報出版《你沒有學到的資產配置：巴菲特默默在做的事

引言：你是否曾經站在湖邊，或者遙望大海，手中握著魚竿，期待釣到一條大魚？但是，是否每次垂釣都能滿載而歸呢？這其實取決於你釣魚的地點，因為有些地方可能根本沒有魚群。這樣看來你是否曾想過，投資也是如此呢？華爾街知名操盤手闕又上以一個有趣的比喻來解釋投資的秘訣：投資與垂釣一樣，想要釣到大魚，得到對的市場。

●選錯投資市場，資產差距讓人驚嘆

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各個國家發行的指數基金，代表該國企業的經營體質，當然國家間的競爭也是相當激烈。舉例來說，1989年時台股創下12,682的歷史高點，美股道瓊那時的位置相當於2,781點，但來到2015年，道瓊最高已經攀升至18,000點，但台股仍未回到歷史高點。如果兩者股利都不列入計算，這26年期間，台美股市的報酬率相差近五倍，換句話說，選錯市場，資產的累積差異可真不小。

●美股獨佔鰲頭，半數全球品牌擁抱美元

全球股市的指數基金，美股占了一半的比重，而且全球100大品牌，美國也占據了50個以上，雖然說美國已不是世界超強，但在可預見的未來20～30年內，恐怕還是沒有一個國家可以取代她。而且美國這個國家歷經考驗，卻總是像浴火的鳳凰般越挫越勇，應該首選就是我一再提起的標普500指數基金和巴克萊投資級公債指數基金（AGG），或是兩者混搭。

●「台灣50」與「景氣燈號」投資最強拍檔，混搭美股資產更升級

對喜歡台灣股市的投資者，也可以考慮代表台灣股市的指數基金台灣50（0050），但應該搭配台灣的經濟發展趨勢，國發會每月公布含有九項指標的景氣燈號，就是一個很有參考意義的工具，從1995 到2019 長達二十多年的交易從未失手，是台股穩操勝算的操作方法，能夠跟美股的資產配置混搭，績效更好也更安全。

●「個股投資」高風險高回報，「擇指數不擇股」穩賺賠機低

講究時機的投資者，當然注重下一個移動方向，不過，因為個股的方向移動變數很多，能成功掌握絕佳時機點進出者，雖獲利驚人，但多數人根本做不到。很多時候為了追逐完美的進出時機點，反而要付出更大的代價和昂貴的成本；相對來說，如果你懂得站在單一個股的對立面，幾乎穩賺不賠。

●拒絕個股賭博，擁抱穩定投資

因此，打破買賣單一股票才能賺大錢的迷思吧！一般投資人需要的是，選擇一個就算判斷錯誤、股價掉下去仍保證一定彈得回來的投資標的。一旦把原先可能發生的許多假設，簡化成你可以捕捉的軌跡；一旦方向確定，理解此投資標的的必經途徑，就容易掌握了。接下來只是用多大的力量、多少的時間，來運用和掌握此投資機會，因為最困難的移動方向已大致被掌握。這麼輕鬆可以獲利的方式，為什麼總是被忽略？

●選對市場魚自來，美股彈力獲利非凡

記住，選對市場才能釣到大魚。美股就像橡膠球，無論你怎麼摔下去，它都會跳起來，這就是我稱之為「橡膠球效應」。這種恢復力，就像美國經濟體系一樣，經歷了許多困難和挑戰，無論是金融危機還是全球疫情，都能夠重新站起來並達到新的高度。因此，投資美股，就是投資這個世界最大的經濟體。對於有投資意願的人來說，這個市場提供了極大的機會，不論你是短期投機還是長期投資，只要你有足夠的耐心和毅力，都能從中獲益。

●資產配置是金融保險，投資學習成長走更遠

最後，我要提醒大家一點：千萬不要把所有的錢都投入一樣的東西，無論是一個股票，一種商品，或者是一個市場。任何投資都有風險，這就是我們所說的「不要將所有的雞蛋放在同一個籃子裡」。多元化的投資可以有效分散風險，這就像保險一樣，可以在我們做出錯誤判斷時，保護我們的投資。投資的路並不容易，但只要我們有正確的方法，並且持續學習和成長，我們就可以在這條路上走得更遠。希望你們在投資的道路上，都能找到屬於自己的方向，並且達到自己的目標。加油，祝大家投資順利！

▲▼華爾街知名操盤手及《又上成長基金》經理人闕又上，出書《你沒有學到的資產配置：巴菲特默默在做的事》。（圖／時報出版）

★本文摘自時報出版《你沒有學到的資產配置：巴菲特默默在做的事》，作者闕又上，華爾街資深操盤手， 美國「又上成長基金」經理人。阿甘投資法進階版，與巴菲特同行，學習進可攻退可守的成功戰略，活用「資產配置」贏得長遠效益。

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