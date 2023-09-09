挑釁27歲路人！醉漢「一拳被打掛」下秒倒地身亡　事發細節曝

▲男子酒後一拳打死人。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

甘肅省一名27歲男子跟朋友飲酒後結伴離開，期間在街頭遇到另一名醉酒男子，遇對方無端辱罵、毆打，兩人發生口角爭執，他一拳打在對方左面部，致對方倒地死亡。日前，被告人因過失致人死亡罪被判處有期徒刑3年，緩刑3年，並賠償受害人家屬共計40萬元人民幣（約新台幣168萬元）。

據《紅星新聞》報導，悲劇發生在2022年8月3日凌晨2時許。27歲的郭姓男子與其朋友王某、顏某等人喝酒後，步行至國道312線天祝藏族自治縣華藏寺鎮農貿市場後門附近，與醉酒的被害人魏姓男子和董某相遇。

幾人步行至國道312線煙草公司東北角垃圾桶處時，董某進入煙草公司北側巷道離開。後郭男與魏男發生口角爭執，郭男遂在魏男左面部打了一拳，被王某等人制止，後魏男倒地死亡。

經甘肅方圓司法鑑定中心鑑定，被害人魏男符合自發性蛛網膜下腔出血、腦幹受壓，致使腦幹功能障礙死亡，「醉酒狀態可增加蛛網膜下腔出血的風險，左面挫傷屬誘發因素。」



在案件審理過程中，被告人郭男與死者家屬達成調解協議，共計賠償喪葬費、被扶養人生活費等全部費用40萬元。



郭男的辯護人表示，被害人存在辱罵、毆打被告人的先行行為，從其病歷來看，被害人患有甲亢，飲酒會增加發病率，但仍執意飲酒，並且血液中酒精含量高達127mg/100ml。其醉酒後先行挑起事端，導致後來雙方發生肢體衝突，被害人應當對自己的先行行為承擔責任。

法院審理認為，郭男酒後與同樣醉酒的被害人發生爭執，在被害人面部打了一拳，誘發被害人自發性蛛網膜下腔出血、腦幹受壓，致使腦幹功能障礙死亡。郭男在面對醉酒人員時，應當預見自己的行為可能發生致人死亡的後果，由於疏忽大意而沒有預見，致被害人死亡，其行為已構成過失致人死亡罪。被害人魏男雖自身患有疾病，但郭男的行為誘發了被害人的死亡，故郭男應當對魏男死亡的結果承擔責任。



此外，法院還認為，被害人魏男作為完全民事行為能力人，明知自己患有疾病，應該預料到飲酒可能引起的嚴重後果，仍約人分三場次飲酒（啤酒、白酒），對自身死亡的發生存在過錯責任。

日前，甘肅省天祝藏族自治縣人民法院一審以過失致人死亡罪，判處被告人郭男有期徒刑3年，緩刑3年。