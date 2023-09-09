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為大直傾倒戶發聲！陳怡君宣傳車「臉遭吐檳榔汁」　曝黑衣人跟蹤

▲▼北市議員陳怡君為大直街傾倒戶發聲，不料宣傳車肖像臉部遭人吐檳榔汁。（圖／翻攝陳怡君臉書）

▲北市議員陳怡君為大直街傾倒戶發聲，不料宣傳車肖像臉部遭人吐檳榔汁。（圖／翻攝陳怡君臉書，下同）

記者莊智勝／台北報導

基泰建設位於北市大直街94巷的住宅工地7日晚間因施工疏漏，導致鄰近一棟屋齡40年的公寓坍塌下陷，300多名住戶被迫連夜撤離。市議員陳怡君早在數月前就接獲住戶陳情，在屋損後第一時間站出來為傾倒戶發聲，不料9日凌晨1時許，陳怡君在臉書自曝遭到恐嚇，不但停在大直現場附近停車格的宣傳車被吐檳榔汁，還遭到不明黑衣人跟蹤，陳怡君直言「我不害怕，我說的是實話，請這些黑漆麻屋的最好收手！」

陳怡君在臉書指出，8日當天前往大直房屋倒塌現場勘查，替受災住戶發生，抨擊建商、台北市政府，不料晚間卻發現停在附近停車格的宣傳車、印有個人肖像的部分遭人惡意吐檳榔汁，「臉部被吐很新鮮的檳榔汁！不知道吐我檳榔汁的人是覺得建商太扯？還是市府公文太扯所以吐血！吐血請去看醫生，陳怡君關心您。」

▲▼北市議員陳怡君為大直街傾倒戶發聲，不料宣傳車肖像臉部遭人吐檳榔汁。（圖／翻攝陳怡君臉書）

除此之外，陳怡君還表示，8日回到大直現場關心狀況時，不只遭到黑衣人跟蹤，現場也有另一名很粗壯的人以非常不友善的眼神盯視，「還有一位我暫時不想公開的地方人士對我近日的發言很不滿意，對我不友善，我當然知道您在打什麼主意！」

陳怡君直言，自己不是第一次被恐嚇，再被恐嚇也不害怕，「我今天站在大直街，是來關心傾倒戶，不是來拿工程的！你們是誰我都很清楚。人情留一線，日後好相見，請這些黑漆麻屋的最好收手，看看現場有零星打黑主意的傢伙，我更為住戶擔心。相信陳怡君的朋友，我會繼續用心努力！我不怕！」

▲▼北市議員陳怡君為大直街傾倒戶發聲，不料宣傳車肖像臉部遭人吐檳榔汁。（圖／翻攝陳怡君臉書）

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