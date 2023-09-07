去吃到飽想上廁所！老闆拒借「可去1公里外加油站」　他愣：整人嗎

▲原PO吃火鍋時，突然想上廁所。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

在店內用餐，難免會有想上廁所的時候。有網友發文表示，他日前去吃吃到飽，結果吃到一半想上廁所，老闆卻要他去距離1公里的加油站借廁所，讓他很傻眼，「是整人節目嗎？」貼文曝光後，引發網友討論。

有網友在臉書社團「匿名2公社」上發文表示，他日前去一家平價的火鍋吃到飽用餐，結果吃到一半想上廁所，便開口詢問老闆廁所在哪？不料老闆卻說店內廁所不外借，「要上的話，要去最近的加油站，大概1公里」。

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聞言，原PO差點和老闆吵起來，「第一次遇到吃到飽的店廁所不外借，又不提前告知，是整人節目嗎？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「餐廳不給上廁所也太誇張」、「1公里外的加油站才有能外借的廁所？這麼偏僻的火鍋吃到飽，你怎麼去吃的」、「疫情期間這樣很好，但現在如果是這樣，有點不近人情」、「如果還沒結帳，會不會去了就不會回來了」、「就算你跟老闆吵起來、打起來，他也不見得要借你廁所啊」。

另也有網友持保留態度，「除非你說店名，不然我不信」、「從來沒聽說過吃到飽餐廳沒有提供廁所給客人使用」、「先刷1顆星，PO上來我就相信」。