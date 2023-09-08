37個跨越海峽的故事　「申情一家」新書發布

記者趙禕/上海報導

「一面是上海，背靠長江口，悠悠浦江水講述上海灘故事；一面是台灣，面朝西海岸，美麗日月潭流淌台灣島傳說。」

「一個是充滿現代氣息的國際城市；一個是深耕傳統文化的寫意故鄉。」

「上海是一座包容開放、海納百川的城市。不同背景、不同行業的人選擇來到上海，扎根上海，在上海拼博奮鬥，為一個共同的目標追夢、圓夢。這是因為上海有獨特的文化底蘊，是年輕人創業的熱土。」

「記得當初踏上飛往上海的航班時，我的心中塞滿了期待，也充滿了不安。畢竟這是我第一次踏上大陸的土地，一切都是未知的。當我真正來到這座城市，才發現它的魅力和機遇遠超我的想象。」

這些是今天發佈的新書「『申』情一家—台胞台企在閔行」裡面的片段敘述。這本書匯集了37位台商、台胞在上海生活、奮鬥、成長、實現自我價值的歷程，同時還以有聲書的形式在阿基米德和喜馬拉雅平台上線，短短一周就獲得了10萬+的收聽量。

▲上海市台辦副主任陽禮華、閔行區委常委吳繼華等嘉賓共同按鈕啟動，新書「『申』情一家—台胞台企在閔行」故事集今天正式發佈。（圖／記者趙禕攝）

▼新書「『申』情一家—台胞台企在閔行」故事集和阿基米德平台線上有聲書。（圖／記者趙禕翻攝）

「『申』情一家—台胞台企在閔行」故事集，全書將近10萬字、蒐集了上百張圖片，經過一年的反復雕琢、修改完善才出版；分成台商築夢和台胞安居兩大篇章，收錄了19家台資企業和18位台胞、台屬的故事。有家喻戶曉的旺旺雪餅、龍鳳湯圓、康師傅紅燒牛肉麵，也有雖然平凡但是充滿了愛心的動人篇章。

▲作者代表胡維娜講述參與創作、修改以及首次嘗試錄制有聲書的過程。（圖／記者趙禕攝）

上海閔行區台辦主任張海平分享這本書的創作起源時說：閔行區台辦在服務台胞台企的過程中，感受到台企、台胞們拼搏奮鬥、落地生根的情懷，也和他們建立了深厚的情誼，所以將這份情感融入書中；希望通過這本故事集再現台企、台胞在上海閔行投資興業、紮根生活的拼搏記憶，讓兩岸同胞切實感受「兩岸一家親」的濃厚情誼。

▲閔行區台辦主任張海平分享「『申』情一家—台胞台企在閔行」故事集的創作起源。（圖／記者趙禕攝）

上海市台灣同胞投資企業協會閔行區工委會主委李崇章表示，非常感謝閔行為台商提供了優越的創業環境和政策支持，感謝所有參與創作的作者描繪了一個個感人至深的創業故事。

▲市台協閔工委主委李崇章。（圖／記者趙禕攝）

▼市台協閔工委主委李崇章代表台商贈送一幅台灣書法家書寫的「申情一家」書法作品給閔行區台辦。（圖／記者趙禕攝）

這本書的誕生，不但匯集了許多人的心血，就連書名都是集眾人的力量產生的。閔行區台辦此前特別舉辦網路征名活動，從海峽兩岸徵集到146個書名，最終「『申』情一家」獲選為故事集的書名。書名命名人宋平芳表示，他覺得「『申』情」，是上海對台胞的深情厚誼，「一家」則代表了兩岸同胞本為一家，期盼著兩岸越走越近，共同為實現中華民族偉大復興的中國夢而奮鬥。

▲「『申』情一家」書名命名人宋平芳介紹他提出這個書名的緣由。（圖／記者趙禕攝）

▼上海市台辦宣傳處長陳小勇向優秀書名提供人頒發獎牌。（圖／記者趙禕攝）

▼主辦方向企業代表、台胞代表、書名投稿代表、閔工委代表、作者代表贈送書籍。（圖／記者趙禕攝）

主辦方還請來書中幾篇故事的主人翁到現場和大家分享書中沒有提到的小故事，包括企業在閔行茁壯成長、實現夢想的創業歷程，和在閔行創業、就業、生活的點點滴滴。

▲虹橋麗寶廣場董事長吳泓諭、麥可將文化創意發展有限公司總經理劉亦展、創業台青吳思萱、就業台胞張書瑋、台胞劉仁富等人和大家分享更多書中沒有提到的細節。（圖／記者趙禕攝）