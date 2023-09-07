不滿他摸女友蠻腰...還嗆「到你媽墳頭談」　莽男撂人毆昏情敵

▲莊男子夥友猛打情敵頭部等處，情敵重度昏迷，莊男與女友及另3友人，被宜蘭地檢署依殺人未遂起訴。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

出身警察世家的宜蘭莊姓男子，不滿林姓情敵挑釁「要談就到你媽墳頭談」，要女友約出林男後，夥同另3名友人，痛毆林男頭部等處，林男當場昏迷還拖到路旁扔下。林男被送醫時昏迷指數8，經搶救才脫離生命危險。宜蘭檢方調查後，認定莊等人針對人體重要器官頭部攻擊，具殺人犯意，依殺人未遂罪嫌起訴莊男等5人。

訴書指出，26歲莊男不滿於林姓男子常示好並邀約自己的陳姓女友，傳訊息給林要把話談開，林男回了句「到你媽墳頭談」，莊氣不過，要陳女今（2023）年6月30日晚11時，邀林男在某超商見面；7月1日凌晨1時56分許，莊男與3友人，分乘2輛汽車，趕到超商，看到林男撫摸陳女頭、腰，莊怒火沖天，莊男等4人對林男頭部、下半身拳打腳踢，過程中，吳男更是拿出交通用塑膠三角錐，猛敲林男頭部，造成多處受傷流血。

林男當場昏迷後，魏姓友人則將林拖到路旁扔下，路人見躺地上的林男趕緊報警，林男送醫時昏迷指數8，經搶救才脫離險境。

宜蘭檢方調查時，莊男等人坦承犯行，但辯稱只是要教訓林男，並無殺人犯意；而檢方認為4人攻擊頭部，已有殺人犯意，依殺人未遂罪嫌起訴5人。