疑輔助駕駛釀禍！國1北上三重段自小客追尾緩撞車　工人骨折腦震盪

▲▼ 國1北三重段昨天發生嚴重事故，福特疑開輔助駕駛，撞擊緩撞車，釀1工程人員骨折腦震盪 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

31歲田姓男子昨天（7日）晚間11時許，開啟輔助駕駛（ACC）開車，行經國道1號北向28.3公里三重路段處，因為不明原因衝撞一輛施工中的緩撞車，肇事車輛又往前擦撞另輛施工作業車，造成一名施工人員多處挫傷，右手骨折、頭部輕微腦震盪，送醫急救沒有生命危險，田男酒測值為0，詳細事發原因仍待調查。

警方昨天深夜11時23分獲報，一輛白色自小客車，沿著國道1號高速公路往北方向行駛，行經28.3公里三重路段，疑因開啟輔助駕駛後未注意車前狀況，直接撞擊內側車道一輛施工中的緩撞車，撞擊後田姓駕駛連人帶車旋轉180度，擦撞另輛施工作業車，造成35歲陳姓施工人員受傷。

陳男身體多處挫傷、右手骨折、輕微腦震盪，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險。事故一度占用4車道，封閉內側車道處理，肇事3車駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，詳情待警方進一步釐清。

國道公路警察局第一公路警察大隊呼籲，用路人開車務必要注意前方動態，並保持安全距離，行車若有開啟駕駛輔助系統，駕駛人仍應把雙手置於方向盤上，並隨時注意前方車況，必要時應主動介入操控車輛，切勿過度信賴駕駛輔助系統，不論前後座駕駛及乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。