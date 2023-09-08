香港史無前例大癱瘓！港府宣布「極端情況」　驚人畫面曝光

▲香港下起「黑色暴雨」，創下1884年以來最高雨量。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

受到海葵颱風「殘餘環流」影響，香港自昨（7日）開始下起暴雨，並在晚間11點5分發布「黑色暴雨警告」，因此這場暴雨也被稱為「黑雨」，導致許多地方淹水、土石流，是自1884年有紀錄以來最高雨量，災情慘重，截至今（8）日下午1點15分，至少有110人受傷入院治療，4人傷勢嚴重，其中1人不治，另1人呈現昏迷狀態。針對緊急情況，香港政府宣布今天所有學校停課、股票交易所暫停買賣，多數的交通工具也暫停營運，全城接近癱瘓的地步。

▲香港政府發布「極端情況」，全城幾近癱瘓。（圖／翻攝自微博）

香港昨晚11點開始下起暴雨，天文台發布警告，一路從黃色、紅色升級到最嚴重的黑色，1小時雨量達158.1毫米，創下139年的最高紀錄，而且一直到今天早上8點，暴雨依然持續，港府發布「極端情況」，勞工處也提醒雇主，除必要人員，不應要求員工返回工作地點上班。

▲駕駛涉水而過，停車場也淹水。（圖／翻攝自微博）

暴雨造成多地大淹水，地鐵站也遭受波及，全市公車嚴重受阻，因此許多交通工具暫停營運，僅少數維持有限度行駛，而鄰近的大陸深圳也遭大雨侵襲，羅湖區多個地區在6小時內降雨量超過300毫米，為了疏導雨水，深圳水庫進行緊急排洪。

▲香港多地淹水、土石流，災情慘重。（圖／翻攝自微博）

深圳市應急管理局防災減災處處長王常效解釋，因為深圳水庫周邊積水區是暴雨，水位上漲比較快，水庫已經超過警戒水位，因此進行水庫洩洪，但每秒僅80立方公尺左右的流量，可能對下游影響不會太大。不過，為了保障安全，請民眾減少不必要外出，盡量待在室內。

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