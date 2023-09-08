陸火鍋店賣「假羊肉片」　被踢爆「含鴨肉成份」賠償3500萬元

▲巴奴火鍋旗下的超島火鍋。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸「巴奴火鍋」旗下品牌「超島自選火鍋」販售的羊肉片先前被檢測出含有鴨肉成分。巴奴火鍋7日發出公告，證實羊肉片的確含有鴨肉成分，將向消費過羊肉片的顧客賠償總計835萬元人民幣（約3500萬元新台幣）。

巴奴在公告中表示，近日，巴奴注意到網路有關子品牌超島門店「羊肉成分問題」的輿論後，要求超島團隊主動送檢，最新報告結果顯示，羊肉確實含有鴨肉成份。

巴奴稱，對超島合生匯店、豐科萬達廣場店、龍德廣場店、石景山萬達店即日起全部停業整改、全面徹查。巴奴將對在超島門店消費過羊肉的顧客賠付835.4萬元（消費過的顧客憑支付記錄，領取賠償金1000元），賠付範圍自2023年1月15日超島合生匯店開業起銷售的13451份羊，涉及共8354桌。

此外，巴奴集團取消超島獨立採購權，未來採購全權由巴奴集團負責。巴奴集團決定對超島品牌總經理、超島產品研發負責人、超島運營負責人做出停薪留職的處理，重新學習、競聘、評估後上崗。在門店停業期間，超島4家門店一線工作人員，工資、福利照常發放。

這起事件最早是由網友踢爆，一名網友在超島自選火鍋店內點購羊肉片時，特別詢問店員「是不是真的羊肉」，對方明確回應「那必須的」。但網友後續將食材送到第三方檢測機構檢驗後，卻發現羊肉片有鴨肉的成分。