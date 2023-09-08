　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸火鍋店賣「假羊肉片」　被踢爆「含鴨肉成份」賠償3500萬元

▲▼巴奴火鍋旗下的超島火鍋販售假羊肉。（圖／翻攝微博）

▲巴奴火鍋旗下的超島火鍋。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸「巴奴火鍋」旗下品牌「超島自選火鍋」販售的羊肉片先前被檢測出含有鴨肉成分。巴奴火鍋7日發出公告，證實羊肉片的確含有鴨肉成分，將向消費過羊肉片的顧客賠償總計835萬元人民幣（約3500萬元新台幣）。

巴奴在公告中表示，近日，巴奴注意到網路有關子品牌超島門店「羊肉成分問題」的輿論後，要求超島團隊主動送檢，最新報告結果顯示，羊肉確實含有鴨肉成份。

▲▼巴奴火鍋旗下的超島火鍋販售假羊肉。（圖／翻攝微博）

巴奴稱，對超島合生匯店、豐科萬達廣場店、龍德廣場店、石景山萬達店即日起全部停業整改、全面徹查。巴奴將對在超島門店消費過羊肉的顧客賠付835.4萬元（消費過的顧客憑支付記錄，領取賠償金1000元），賠付範圍自2023年1月15日超島合生匯店開業起銷售的13451份羊，涉及共8354桌。

此外，巴奴集團取消超島獨立採購權，未來採購全權由巴奴集團負責。巴奴集團決定對超島品牌總經理、超島產品研發負責人、超島運營負責人做出停薪留職的處理，重新學習、競聘、評估後上崗。在門店停業期間，超島4家門店一線工作人員，工資、福利照常發放。

這起事件最早是由網友踢爆，一名網友在超島自選火鍋店內點購羊肉片時，特別詢問店員「是不是真的羊肉」，對方明確回應「那必須的」。但網友後續將食材送到第三方檢測機構檢驗後，卻發現羊肉片有鴨肉的成分。

▲▼巴奴火鍋旗下的超島火鍋販售假羊肉。（圖／翻攝微博）

ET快訊
U18韓國球員熱身昏倒！　緊急CPR急救
快訊／猛烈雨彈來了！　大雷雨強襲4地
快訊／蔣萬安下令！　北市7處建案全面停工
快訊／別誤闖！馬路裂成波浪　管制範圍擴大
大直民宅塌陷　內行一看怒批：為閃「12米外審」釀災
驚險一瞬！大直住戶找議員會勘　晚上樓塌連滾帶爬逃出
基泰建設「創辦人」神秘身分起底！與清朝大臣有關
快訊／戴資穎3局力壓馬琳！　挺進中國賽4強
隔壁棟塌了！他砸3000萬買基泰大直「1坪129萬」　網嘆：

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

228公分！　大陸女籃「天花板」張子宇身高超越姚明制霸U16賽事

孫中山故鄉舉行「雙宋會」　雙方共識：推動兩岸重回和平正確道路

日抽5包煙！陸男「把啤酒當水喝」　全身罹患4種癌症拒絕治療

陸火鍋店賣「假羊肉片」　被踢爆「含鴨肉成份」賠償3500萬元

內蒙工人被高壓氣體噴飛致10死3傷　涉事企業前科累累背數條人命

陸房市「政策連發」剛要回溫　官媒又發文強調「房住不炒」

點滴打一半四肢癱軟！10月大女嬰「窒息身亡」　母含淚還原時間軸

緬甸抓到1207名詐騙犯　已全部移交給中國公安

美指責台灣、南海議題　大陸反批：地區合作穩定的攪局者

13歲女孩患「天才病」身高破170公分　雙手下垂長度超過膝蓋

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵神救援！

男大生被撞斃「2駕駛說法曝」　父悲嘆：後車不撞他就不會死

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

賓士爆乳媽超壞身教！逆停送2孩上學被檢舉　竟嗆：被我撞剛好啦

老柴犬趴在車道上一臉呆滯　徐文良心疼救起：帶你回家

19縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝

228公分！　大陸女籃「天花板」張子宇身高超越姚明制霸U16賽事

孫中山故鄉舉行「雙宋會」　雙方共識：推動兩岸重回和平正確道路

日抽5包煙！陸男「把啤酒當水喝」　全身罹患4種癌症拒絕治療

陸火鍋店賣「假羊肉片」　被踢爆「含鴨肉成份」賠償3500萬元

內蒙工人被高壓氣體噴飛致10死3傷　涉事企業前科累累背數條人命

陸房市「政策連發」剛要回溫　官媒又發文強調「房住不炒」

點滴打一半四肢癱軟！10月大女嬰「窒息身亡」　母含淚還原時間軸

緬甸抓到1207名詐騙犯　已全部移交給中國公安

美指責台灣、南海議題　大陸反批：地區合作穩定的攪局者

13歲女孩患「天才病」身高破170公分　雙手下垂長度超過膝蓋

PLG新賽季熱身賽基隆開戰！　10月7日起連打6場

清潔工欠3萬健保費「月入2萬要養3孩子」　桃園分署不催稅先送暖

攜手情牽一甲子　50對金鑽石婚夫妻接受縣長饒慶鈴表揚與合影

史上最划算！搭高鐵「送樂園門票」玩到爽　加碼免費搭日月潭纜車

台積電8月營收1886億元、月增6%　寫今年次高

基泰大直高喊「營建業優等生」　網灌爆粉專狠酸：連隔壁一起都更

U18／韓國球員熱身昏倒緊急CPR急救　送醫進一步檢查

投信連28日買進陽明原因為何　投顧與攬貨業做解析

有前例！前金區新建案搞垮整排透天　拆遷住戶槓建商

快訊／猛烈雨彈來了！大雷雨強襲4地　警戒區出爐

朋友被拱用嘴做咖啡拉花　穩定姿態拉出愛心引尖叫

大陸熱門新聞

公婆帶媳婦幼孫捉姦　正妹小三長相曝

前地產大亨狂揪嗨玩4P！美女CEO抖出核彈級對話

「海癸殘餘」極端黑暴雨炸香港　地鐵驚見黃泥瀑布

木柴堆飛起「機車同步翻轉」　女騎士摔落

談兩岸和平協商　宋楚瑜：拒外力介入、分裂主義

中藥房喝酸梅湯成流行　年輕人養生新招

2023兩岸青年創業大賽圓滿落幕

海葵餘威釀黑色暴雨重創香港　已致14傷

緬甸抓到1207名詐騙犯　全移交給中國公安

陸學者讚華為Mate 60 Pro大勝蘋果

13歲女患「天才病」身高破170　雙手長度過膝

日抽5包煙！陸男「酒當水喝」　罹患4種癌拒治療

「解決台灣問題」　宋濤：和平統一是最佳選擇

深圳排洪3小時流量激增 港府嚴陣以待：新界可能出現洪災情況

更多熱門

相關新聞

羊肉竟是豬肉混充　新北檢搜索聲押女攤商

羊肉竟是豬肉混充　新北檢搜索聲押女攤商

大台北果菜市場攤商「重寧海鮮號」昨（23日）被踢爆，涉長期販賣豬肉混充、甚至毫無羊肉成分的羊肉片，嚴重打擊消費者信心，且貨源上游「南台企業社」出貨涵蓋北台灣，新北地檢署昨起至今天上午，指揮警方會同新北、桃園與花蓮3地衛生局人員搜索業者楊姓兄妹住家、倉庫與南台企業社廠區等處，今訊後以楊女有勾串滅證之虞，向新北地院聲押禁見，楊男與南台公司陳姓股東各交保20萬元與10萬元。

假羊肉源頭曝光！北台灣都在賣

假羊肉源頭曝光！北台灣都在賣

黑心商用豬肉混賣假羊肉　食藥署回應

黑心商用豬肉混賣假羊肉　食藥署回應

快訊／黑心羊肉！新北6業者受害

快訊／黑心羊肉！新北6業者受害

賣假羊肉　金龍老闆：我不懂法律

賣假羊肉　金龍老闆：我不懂法律

關鍵字：

假羊肉巴奴火鍋

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大直房屋嚴重傾斜「一樓陷到看不見」

公婆帶媳婦幼孫捉姦　正妹小三長相曝

今天「白露」！撞上最兇鬼月　命理師警告：2大姓氏當心

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

65歲以上健保免費！衛福部拍板「符合2條件免繳」　明年上路

範圍擴大！大直建案出包毀鄰宅　影響棟數累積增至7棟

桃園人妻妹曝「51歲媽長相」：姊夫怎吃得下去

半裸刺青照瘋傳！新竹賓士媽氣炸回應

膽固醇過高！連吃1水果3個月變正常

即／台中KTV兇殺！18歲男無命跡象

大直住戶怒：8個月沒人理我們

3女「陰道塞這根」被逮捕　價值900萬

驚吐「柯佳嬿懷孕」！坤達回應了

大直公寓1F變B1　基泰大直惹禍　賣到144萬／坪

台男演員被爆騙嫩妹懷孕！

更多

最夯影音

更多
大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光
木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵神救援！

拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵神救援！

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面