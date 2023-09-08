創意打造未來　兩岸青年創業大賽圓滿落幕

記者趙禕/上海報導

共有國內專利316項、海外專利20項、著作權155項；有國內博士50人、海外博士26個、國內碩士116人、海外碩士39人；6位國家重點人才、8位省級重點人才…這才僅僅是晉級決賽的20支隊伍，就擁有令人豔羨的成就和陣容龐大的人才。經歷8年打磨，上海海峽兩岸青年創業大賽已經打造出一塊金光閃耀的「金」字招牌。

2023上海海峽兩岸青年創業大賽總決賽及頒獎典禮，9月7日在上海灣區高新區舉行，主創來自大陸的Fireyouth人工智能創意引擎項目，以聚焦「人工智能」和「設計創意」交叉領域的超級生產力工具，讓每個人都可以享受設計和創意之美，同時也掌握了市場熱點，奪得本屆賽事一等獎，並獲得人民幣10萬元獎金。

▲上海市金山區委書記劉健為一等獎獲得者頒獎。（圖／記者趙禕攝）

▼上海市台辦副主任陽禮華和金山區委常委張恂為二等獎獲得者頒獎。（圖／記者趙禕攝）

▼兩岸企業家峰會中小企業合作及青年創業推進小組辦公室主任李偉、金山區副區長曹婕為三等獎獲得者頒獎。（圖／記者趙禕攝）

本屆賽事從7月開賽以來，在光電芯片、生命健康、智能製造、文化創意、數字經濟五大賽道，吸引了眾多來自海峽兩岸和海外的高學歷青年及創業團隊報名，一共徵集到參賽項目678個，其中大陸項目345個、台灣項目268個、港澳項目27個、海外項目38個。經過激烈的角逐，最終有20個優質項目晉級總決賽。

▲晉級總決賽的20支隊伍代表。（圖／記者趙禕攝）

▼來自台灣的昶杏禾健康管理平台創始人曾暐筌向與會人員介紹多元化醫療資源服務項目。（圖／記者趙禕攝）

▼上海萌視新媒體科技公司總經理張佳全向與會人員介紹參賽項目。（圖／記者趙禕攝）

▼濟南創澤生物醫藥科技公司創始人王軍向與會人員介紹參賽項目。（圖／記者趙禕攝）

▼賽事評委當場對項目點評。（圖／記者趙禕攝）

這屆大賽除了獎項豐富之外，上海灣區高新區還和投資機構國昊基金共同發佈成立「鈾10」創業加速器，希望透過加速器為創業項目提供豐富的項目實戰和投融資等資源對接，推動企業突破發展瓶頸，擁有核裂變一般加速度的成長源動力。入圍本屆大賽20強的「泊普泰德-24肽生物蛋白」和「E-Alter 光儲充氫智慧一體化充電站」成為第一批入選加速器的項目，分別獲得國昊基金和信存基金的首輪投資，並在現場舉行簽約儀式。

▲上海灣區高新區和國昊基金共同發佈成立「鈾10」創業加速器。（圖／記者趙禕攝）

▼「泊普泰德-24肽生物蛋白」與國昊私募投資基金，以及「E-Alter 光儲充氫智慧一體化充電站」與信存盛世私募投資基金舉行簽約儀式。（圖／記者趙禕攝）

由兩岸團隊合作打造，並由台灣方負責技術開發的「E-Alter 光儲充氫智慧一體化充電站」項目，在本屆賽事中獲得信存盛世私募投資基金的天使輪投資，提出項目的南京謙能電力科技公司CEO李霞雲表示，將利用這筆資金先進行技術創作，未來在氫能廣泛應用之後，爭取更多投資建立一個製造型企業投產。

海峽兩岸青年創業大賽從2016年開始舉辦，八年來，已經成為促進兩岸青年創業交流、推動兩岸經濟融合發展的重要平台。賽事舉辦地金山區委副書記袁罡表示，上海海峽兩岸青年創業大賽的主角是青年，區域的發展靠青年。上海金山灣區高新區持續升級產業環境並不斷優化創業生態圈，將為更多兩岸創業團隊和更多海內外才俊搭建更好平台，提供更多機會，期待更多創新創業青年來金山交流，攜手追夢、築夢、圓夢。

▲金山區委副書記袁罡。（圖／記者趙禕攝）

上海市台灣同胞投資企業協會常務副會長楊明潭也表示，青年是祖國的未來，更是兩岸關係的未來。上海市台協將進一步整合優勢資源，加強與金山海峽兩岸青創基地等的交流合作，為兩岸青年搭建更好的服務平台，為兩岸青年成長成才、兩岸融合發展貢獻台商力量。

▲上海市台灣同胞投資企業協會常務副會長楊明潭。（圖／記者趙禕攝）

過去七屆比賽進入決賽獲獎的140個項目裡，已經有55個項目落地上海，其中35個項目落地金山，高新區就佔了33個。在總決賽的會場外，主辦單位設展位讓所有入圍總決賽的團隊展示他們參賽的項目，吸引與會嘉賓和出席活動的企業代表及個人觀看，參賽隊伍代表也都詳細說明他們項目的內容和發展方向，爭取更多企業支持與合作的機會。部份已經入駐上海金山灣區高新區的企業也在現場展示他們的產品，相當引人注目。

▲▼入圍總決賽的團隊和已經入駐上海金山灣區高新區的企業在現場展示他們的項目和產品。（圖／記者趙禕攝）