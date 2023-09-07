桃園人妻：我老公和我親媽搞上了！　鹹濕對話曝光毀三觀

▲人妻發文「我老公和我親媽搞上了」引起熱議。（圖／翻攝爆料公社，下同）

記者葉國吏／綜合報導

臉書社團「爆料公社」一位人妻遭先生背叛出軌，只是沒想到小三竟然就是人妻的親媽，人妻甚至把先生跟親媽、女婿跟岳母、女兒跟媽媽的對話全部貼出來，其中複雜的角色錯亂，引起眾多網友熱議。

人妻今早發文「一次被外遇就兩個家沒了」，表示她老公跟親媽搞上「我以為我可以說結束就結束了，但沒想到不行。」、「閉上眼睛就是，我開的車 我老公和我媽調情過，打開房間門我老公跟我媽調情過。」

▲人妻媽媽跟先生的對話。

人妻同時貼出數十張訊息截圖，其中有三套角色版本，分別為「親媽跟先生」的對話、「女婿對岳母」的對話，這兩套版本可以看到先生跟岳母講話相當鹹濕，還提到到摩鐵開房間，最誇張的是先生還以女婿的身分詢問岳母「上一次跟岳父發生性行為是什麼時候？」

▲女婿跟岳母的對話內容。



另外從人妻貼出親媽跟女兒坦承當小三的訊息裡，也可以看到媽媽大罵先生是渣男、被騙，跟女兒坦承後還遭先生謾罵。人妻相當不滿的要求親媽跟她爸爸離婚、搬離開家，卻被親媽拒絕。

▲當小三的媽媽跟女兒的對話。

這斷「女婿出軌岳母」的誇張情節馬上引起網友注意，紛紛留言「扯到不行」、「為啥外遇對話一定要這麼噁心？」、「這是什麼神劇！」、「X妳娘是真的。」