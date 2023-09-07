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台灣自製AI工具《AIGC創智寫手》更直覺好用！獨一無二反向創造靈感！

▲▼AIGC創智寫手,人工智慧,挖貝群眾募資。（圖／AIGC創智寫手提供）

▲《AIGC創智寫手》是由一群專業的工程團隊開發。（圖／AIGC創智寫手提供，下同）

科技中心／綜合報導

網路行銷已是各產業兵家必爭之地，文案素材對於銷售成效的影響力比重越佔越高，接連帶動人工智慧AI內容生成工具成為熱門話題。在這片人工智慧AI工具藍海中，專屬於台灣自製的「本土」人工智慧AI工具少之又少，受限語言邏輯、寫作風格導致產出的內容差異性大，由台灣業界與學界產學合作開發的《AIGC創智寫手》在挖貝群眾募資平台開放集資，以全新的技術開發出符合台灣寫手需求的AI工具，並提供親民訂閱價，讓AI更普及化成為激發無限創意的好幫手！

▲▼ aigc 。（圖／aigc）

▲由台灣業界與學界產學合作開發的《AIGC創智寫手》在挖貝群眾募資平台開放集資。

《AIGC創智寫手》是由一群專業的工程團隊開發，無論是工作報告、社群貼文、部落格文章、新聞稿都沒問題，負責人馬博泰說「我們使用先進AI與SEO技術撰寫抓取眼球的高品質文章，平台介面很簡潔，用選項的方式決定文章走向，僅需上傳參考資料檔案或提供參考網頁連結、AI依照大數據拆解關鍵字、自動產生吸睛文章標題，1分鐘完成設定，30分鐘直接到信箱收文章」，馬博泰提到與ChatGPT相比，《AIGC創智寫手》可提供高達2500字長文、更精準的SEO關鍵字整合、心裡想什麼就能產出想要的文章，一個指令都不漏接。

▲▼AIGC創智寫手,人工智慧,挖貝群眾募資。（圖／AIGC創智寫手提供）

▲負責人馬博泰抱著推廣台灣人才進國際市場的目標，在《AIGC創智寫手》中預計將加入多國語言功能。

台灣有許多自由工作或是兼差者，馬博泰說「如果每個獨立工作者都能利用創智寫手當工具，可以讓收入增加」，不只接台灣的案子，馬博泰懷抱著推廣台灣人才進國際市場的目標，在《AIGC創智寫手》中預計將加入多國語言功能，「只要在選項中選擇不同的語言，就能產出其他語言的文案，台灣優秀的獨立工作者可以往全球接案，接案平台設計也可以像國外平台一樣越做越大，原本的限於台灣紅海市場瞬間成為國際藍海市場」。

馬博泰分享平台設計理念「AI普及化可降低創作者的時間成本，把更多時間花在自我靈感創意發揮上，而不是花更多時間在寫文章，我相信人跟機器最大的不同，是擁有更多的靈感與判斷能力，未來的趨勢是人機共同協作」，與其他AI內容產生器最大的差異，是《AIGC創智寫手》可以產出更精準的內容，馬博泰透露「我發現其他競品不需要做資料上傳的動作，單純讓AI自己憑空撰寫，會讓文章有點不知所云，事後要人工修改地方更多。但是《AIGC創智寫手》需要提供資料或簡單草稿，目的在告訴AI我們要的內容是什麼，因此可以產出更精準的內容」。

▲▼AIGC創智寫手,人工智慧,挖貝群眾募資。（圖／AIGC創智寫手提供）

▲《AIGC創智寫手》平台介面很簡潔，用選項的方式決定文章走向。

▲▼AIGC創智寫手,人工智慧,挖貝群眾募資。（圖／AIGC創智寫手提供）

▲建設公司也曾透過《AIGC創智寫手》成功撰寫文案。

舉例來說，《AIGC創智寫手》曾做過業務員個人品牌行銷測試，業務員上傳一份真實經歷的銷售草稿約250字，包含心中的經歷感受、希望引導的方向，以及上傳產品資料，《AIGC創智寫手》能夠快速產出1500~1800字的口碑行銷文，不只如此，建設公司也曾透過《AIGC創智寫手》成功撰寫文案，提供類似位置的其他建案DM，並輸入「智能宅」、「小宅」、「鄰近綠園道」、「科工館」、「七層華廈」等主打關鍵字，《AIGC創智寫手》30分鐘就自動生成廣編稿以及一篇新聞稿寄到董事長信箱，測試過後建設公司立刻訂閱早鳥最高價的方案。

▲▼AIGC創智寫手,人工智慧,挖貝群眾募資。（圖／AIGC創智寫手提供）

▲測試過後建設公司董事長立刻訂閱早鳥最高價的方案。

這麼新穎又實用的《AIGC創智寫手》其實一開始就碰到嚴重的財務危機，靠著政府的新創貸款建置基礎，開始在挖貝群眾募資平台開放集資，不但吸引許多文字工作者目光，募資過程中也有許多人認同《AIGC創智寫手》理念的募資者，紛紛以理念認同贊助方式支持本土AI系統開發，期待加速平台正式上架。

▲▼AIGC創智寫手,人工智慧,挖貝群眾募資。（圖／AIGC創智寫手提供）

▲馬博泰呼籲「募資是我們唯一的希望」，誠摯希望您加入理念贊助行列。

為了取得更多贊助者信任與使用者期待，《AIGC創智寫手》已完成樣品測試，預估九月中旬會在募資平台上正式登場。馬博泰呼籲「募資是我們唯一的希望」。

馬博泰深刻體驗到年輕的打工族在高失業率下生存之難，艱苦的工作和微薄的薪資使他們難以翻身，《AIGC創智寫手》是他為低薪收入族所設計的夢想產品。馬博泰坦言「我們身上背負著許許多多的期待，有創作者來信詢問購買方案希望早日增加一些收入，也有認同理念的人希望單純贊助。我們真的只剩最後一哩路，就能一步一步達成目標，目前距離募資金額仍然有差距，僅差約10萬元才能實現願景，在這艱難的時刻，我們需要您的支持，以最優惠的價格訂閱，認同在地化與希望提升大眾收入的理念，誠摯希望您加入理念贊助行列，讓《AIGC創智寫手》離募資成功多往前一點點」，一同助年輕創業者的夢想實現。

挖貝募資《AIGC創智寫手》連結：
https://wabay.tw/projects/gptwriter?locale=zh-TW

挖貝募資《AIGC創智寫手》理念贊助：
https://wabay.tw/rewards/28464?locale=zh-TW

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關鍵字：

AIGC創智寫手人工智慧挖貝群眾募資

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