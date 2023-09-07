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大陸 大陸焦點 特派現場

火中求寶！揭秘中國四大名陶「坭興陶」　神奇窯變宛如開盲盒

記者蔡儀潔／欽州報導

嗡嗡作響的電風扇、空氣中淡淡的泥土味…位於廣西欽州工作坊的匠人們，埋頭雕刻「中國四大名陶」之一的坭興陶。　廣西欽州坭興陶藝公司副總經理龍少榮向《東森新媒體ETtoday》介紹，坭興陶最特殊的地方在於「神奇窯變」，即製作過程中不添加任何陶瓷顏料，人為「無法預測和控制」所呈現的色彩，每個坭興陶都是獨一無二的。

▲▼ 坭興陶,廣西,欽州,陶藝。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲坭興陶完成品。（圖／記者蔡儀潔攝）

何為坭興陶？

坭興陶以欽江東、西兩岸特有「紫紅陶土」為原料，首先將東泥封閉存放，西泥經4至6個月以上的日照雨淋，使其碎散、溶解、氧化，按4:6的比例混合碎土，製成陶器坯料，「東泥軟為肉，西泥硬為骨」，骨肉得以相互支撐，並經過燒制技藝燒制後成品。

坭興陶擁有逾1300年悠久歷史的，是「中國四大名陶」之一，2008年被列入大陸國家級非物質文化遺產名錄。

▲▼ 坭興陶,廣西,欽州,陶藝。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲坭興陶工作坊。（圖／記者蔡儀潔攝）

「火中求寶」絕無雷同

坭興陶最大的特點在於「窯變出彩」，不上釉彩的陶坯在1150°C以上高溫燒制過程後，須透過多次水磨加工去掉粗皮，才發現其真面目，如同揭開少女神秘面紗一般。窯變藝術價值在大陸國內陶瓷行業中絕無僅有，故有「中國一絕」之稱。

▲▼ 坭興陶,廣西,欽州,陶藝。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲一名女師傅在捏製杯具。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者近日實際走進坭興陶工作坊，近距離體驗製作過程。在「擠壓成型工藝」環節中，女師傅們手腳靈活地捏各類茶具，每人每天能做20個杯子。

▲▼ 坭興陶,廣西,欽州,陶藝。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲廣西民間工藝大師施國財在陶器上刻畫。（圖／記者蔡儀潔攝）

工藝師傅們會對陶胚進行刻、紋、印，形成視覺及藝術效果。廣西民間工藝大師、欽州市坭興陶工藝美術大師施國財，當天在創作以清朝馮子材大將軍為主題的圓碟，只見他全神貫注地用刻刀刻出朵朵祥雲，盤中的人物表情栩栩如生，整個作品完工須耗時半個月。

▼ 施國財將馮子材將軍的表情刻畫得栩栩如生。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 坭興陶,廣西,欽州,陶藝。（圖／記者蔡儀潔攝）

施國財表示，他1985年拜師學藝，如今從事坭興陶工藝已經近40年，每每沈下心刻畫，都像在修身養性，而最大的心得莫過於學無止盡，不停學習才能成為出色的陶藝師。

坭興陶「窯變」的特性，令每位匠人都像在「開盲盒」。施國財以正在製作的馮子材掛碟為例說，肯定希望人物的部分不要是黑色，「窯變」能突出主畫面，但究竟燒出來會是什麼效果，完全無法預知，只有最後打磨才能揭曉。

曾是物理老師的龍少榮，如今致力於坭興陶傳統工藝。他就介紹說，判斷一個坭興陶好壞的首先看出自哪位大師之手，另外還要參考「窯變」與「字畫」能否相互呼應，若「窯變」花紋極美，但上面剛好有字畫，價值便會下跌。

▲▼ 坭興陶,廣西,欽州,陶藝。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲坭興陶刻字大師（圖／記者蔡儀潔攝）

傳承與發揚

藝術帶動產業發展，數據顯示，欽州註冊的坭興陶企業（工作室）約700家，行業從業人員超1.5萬人，直接或間接帶動周邊農民就業6000多人，行業總產值約16億元人民幣。

不過，如同其他許多傳統工藝，坭興陶亦面臨傳承的難題。從事陶刻書法逾10年的老工匠鄭宜安表示，「陶胚是泥巴做的，刻錯一筆就改不了了，一坐就是一整天」，需要高專注度和耐心，而現在願意沈下心學藝的年輕人愈來愈少，「他們很難坐的住。」

龍少榮則指出，坭興陶產業很難做大，因為它須純手工製作，譬如製作一個大陶瓶就需要6個月，且由於「窯變」的特性，一個高品質的成品須具備天時、地利、人和，成功率較低。

為此當地政府採取激勵措施，包括提供相當資金建立專業技校，培養專業大師，獎酬產品創新；安排產業專項扶持資金；與清華大學等高校合作，加快坭興陶產品硏發和創新等，還為殘疾群體提供工作機會。

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