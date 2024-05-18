小英8年／若任APEC領袖代表3大意義　賴清德敞開胸襟力量延伸國際

▲總統蔡英文將交棒給準總統賴清德。（資料照／記者李毓康攝）



總統蔡英文執政8年任內，推動多項改革，儘管兩岸依舊冷凍，區域緊張情勢攀升，但台灣也逐漸走向國際被世界看見。《ETtoday新聞雲》推出系列報導，盤整過去8年的10大事件，跟讀者回顧並解析對後續的政治影響，同時一起向小英時代告別。

記者陶本和／台北報導

蔡英文交棒賴清德後，蔡可扮演的角色，也頗令外界期待。事實上，今年11月在秘魯舉行的APEC（亞太經濟合作會議），倘若賴清德敞開胸襟，邀請蔡英文擔任領袖代表，不僅是史上最高層級，也以行動向世界證明他延續蔡英文路線，而蔡也會是賴在國際場域力量的延伸，「賴蔡聯手」推升台灣在國際政治影響力。

今年520是台灣民選總統以來，首次沒有政黨輪替。同黨交接可以避免執政空窗的過渡期，而執政的路線也較為容易延續。蔡英文卸任之後，即便她說自己想做的事情很多，第一件事就是好好睡一覺，但其實她還可以為國家扮演什麼樣的角色，頗令外界期待。

事實上，蔡英文的團隊確實思考過成立「國際性智庫」，但現實層面也面臨一個障礙，那就是蔡英文個性上極為謹慎，不希望社會上會有她指點江山的觀感，造成賴清德不必要的麻煩與尷尬。因此，蔡英文將貼身的重要幕僚都交接給賴清德，同時未來她的對外發言，勢必會很小心，避免對執政團隊帶來困擾。

各界也都注意到，蔡英文跟過往即將卸任的總統有很大不同，她並未積極安排媒體專訪或辦理媒體茶敘，她沒有規劃在卸任前敲鑼打鼓，去總結自己8年的政績。有黨務人士說，連媒體茶敘都希望避免記者提問環節，不是不給問，而是避免成為外界炒作指點江山的素材，況且8年執政，可以順利交給賴清德，沒有政黨輪替，已經是對政績最好的證明，無需再多言。

那麼，蔡英文還可以為國家做什麼事？賴清德要如何借重她，尤其是發揮蔡英文在國際的知名度與國際影響力，來推升台灣在國際的討論與能見度。或許，11月將在秘魯舉行的APEC，會是賴清德可以著眼的國際舞台。

▼總統蔡英文任內，多次邀請台積電創辦人張忠謀擔任APEC領袖代表。（圖／總統府提供）



在蔡英文過去8年任內，親民黨主席宋楚瑜2度擔任APEC領袖代表，台積電創辦人張忠謀更6度受邀擔任代表；倘若賴清德邀請蔡英文擔任APEC領袖代表，這將有3大重要意義。

首先，如果賴清德邀請蔡英文擔任APEC領袖代表，這將寫下台灣史上最高層級的紀錄，她會是首位卸任元首擔任代表，而且還是剛卸任不到半年的元首。

過去，APEC基於「一中政策」，身為中華民國現任總統無法出席峰會，因此台灣每年都會任命一位領袖代表參加，而最高層級只到卸任副元首。在馬英九時代，2008年至2012年，由卸任副總統連戰擔任代表；而2013年至2015年，由卸任副總統蕭萬長擔任代表。

第二個意義，在於賴清德可以實際作為，向全世界證明他延續蔡英文路線，並推升台灣在國際的能見度與討論度。由於蔡英文本身，已具備國際知名度，她擔任領袖代表，勢必引起國際媒體的高度關注，也不排除可以更直接跟國際領袖自然互動。

過去宋楚瑜擔任領袖代表時，他也跟中國國家主席習近平有所互動，倘若蔡英文擔任領袖代表，也不排除有「另類蔡習互動」的可能性。

第三個意義，蔡英文卸任後過境或順勢訪問美國的可能。蔡英文任內，在台美默契下，每次出訪只能短暫過境美國，卸任後卸下束縛，今年APEC主辦國是秘魯，她大可藉此再次過境美國，或是順勢訪美。

如果從APEC今年的主題「賦權、包容跟成長」，以及今年首次舉辦婦女跟貿易雙部長聯席會議來看，蔡英文身為台灣首位女性元首，而在新冠肺炎、烏俄戰爭爆發後，全球供應鏈重組，她帶領台灣搶佔先機，此刻的台灣，在國際上勢必有重要角色，而蔡英文也具代表性。

總體而言，賴清德站在國家領導人的高度上，蔡英文已不是2019年那個黨內競爭的對手，不計前嫌、敞開心胸，蔡英文反而是他可運用的角色，她不僅會是賴清德在國際場域力量的延伸，「賴蔡聯手」也能協助台灣在國際場域拓展政治影響力。