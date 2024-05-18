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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

小英8年／許信良評用人　身邊無庸才、敢用「政治上的對手」

▲▼留稿勿出 亞太和平研究基金會董事長、前民進黨主席許信良專訪。（圖／記者呂晏慈攝）

▲許信良認為，蔡英文知人善任是她作為政治領袖的優點。（圖／記者呂晏慈攝）

總統蔡英文執政8年任內，推動多項改革，儘管兩岸依舊冷凍，區域緊張情勢攀升，但台灣也逐漸走向國際被世界看見。《ETtoday新聞雲》推出系列報導，盤整過去8年的10大事件，跟讀者回顧並解析對後續的政治影響，同時一起向小英時代告別。

記者呂晏慈／台北報導

亞太和平研究基金會董事長、民進黨前主席許信良本月接受《ETtoday新聞雲》訪問，描述他眼中的總統蔡英文。他形容，蔡英文懂得知人善任，且擁有傾心任用「政治上的對手」的胸襟，這些優點使她成為成功的政治領袖，而她的成長歷程，也代表著台灣社會的價值，是「台灣人的偶像」，倘若不是蔡英文，民進黨無法取得執政12年的機會。

對於蔡英文的人格特質，許信良從旁觀察指出，她作為政治領袖有許多優點，第一是她知人善任、用人唯才，仔細觀察，蔡英文身邊的人都是「能幹」的，沒有一位庸才，例如民進黨前秘書長洪耀福便是「選舉上的專家」。

許信良說，第二個優點則是她的胸襟，蔡英文敢用「政治上的對手」，例如行政院前院長蘇貞昌、副總統賴清德，即便她與前者素有恩怨，後者更是直接挑戰她，但蔡英文敢用，還用的非常好，「傾心任用對手，沒有個人成見，這是她之所以能成為成功的政治領袖的獨特優點，像馬王之爭這樣的錯誤，蔡英文是不會犯的」。

許信良也說，倘若不是蔡英文代表民進黨參選總統，民進黨不可能在2016年取得政權，國民黨將繼續扮演執政黨的角色，民進黨也不會有之後8年、12年執政的機會。他回顧，其中一個例證是，蔡英文2012年首度代表民進黨參選總統，得票數字就超過2008年的「長昌配」。

究其原因，許信良續指，蔡英文的成長歷程，可以說是台灣社會「價值」的代表，她就是台灣人的「偶像」，台灣父母們辛辛苦苦栽培孩子，讓孩子受高等教育，就是希望孩子能夠變成「蔡英文」：攻讀博士、擔任教授、成為政府高官。他說，正因為她是非典型的民進黨人，才能夠為民進黨帶來過去沒有的經濟選民、年輕選民。

但這對台灣社會有什麼重要意義呢？許信良說，台灣的社會基礎、政黨結構始終是「藍大於綠」，但蔡英文的勝選，改變了台灣社會「藍大於綠」的基本形式，奠定民進黨能夠連續執政12年的政治基礎，「倘若民進黨這12年在野，加上先前國民黨8年執政（指前總統馬英九執政時期），長達20年，民進黨還會存在嗎？不會的，民進黨也不會變成一個強而有力的在野黨」。

▲▼2020總統蔡英文開票之夜,勝選感言。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文8年總統任期即將屆滿，許信良點評，她為台灣社會帶來許多貢獻，但也留下部分遺憾。（資料照／記者李毓康攝）

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