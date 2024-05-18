小英8年／許信良點評5大貢獻　「中華民國台灣」讓台獨泡沫化

▲許信良接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者呂晏慈攝）

總統蔡英文執政8年任內，推動多項改革，儘管兩岸依舊冷凍，區域緊張情勢攀升，但台灣也逐漸走向國際被世界看見。《ETtoday新聞雲》推出系列報導，盤整過去8年的10大事件，跟讀者回顧並解析對後續的政治影響，同時一起向小英時代告別。

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文8年任期將屆滿，亞太和平研究基金會董事長、民進黨前主席許信良指出，蔡任內全力支持高科技產業、成功提高台灣國際地位，頂住壓力，推動包括年金改革在內的必要行政改革，把同性婚姻等進步價值帶進台灣，同時，在兩岸關係上，其「中華民國台灣」論述使「台獨意識形態」泡沫化，長遠來看，使兩岸有了政治連結的基礎，然而蔡政府不夠重視用水、用電、貧富不均的問題，成為兩大遺憾。

貢獻一：全力支持高科技產業

對於蔡英文執政8年帶給台灣社會的貢獻，許信良接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，首先，蔡英文全力支持高科技產業發展，帶給台灣社會重要貢獻，如同力積電董事長黃崇仁曾公開說，如果不是蔡英文，台灣半導體產業不可能達到現在這地步。

許信良舉例，蔡英文自2018年開始，6度邀請台積電創辦人張忠謀擔任亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議代表，凸顯她對高科技產業的重視，以及對台積電帶領台灣高科技發展的敬意，這是2016年之前的台灣人想不到的佈局，是一個非常明智的決定，何況對比過去由政治人物擔任代表，見到的他國領袖層級有限，但派張忠謀與會，各國領袖代表都爭先恐後地來找他。

貢獻二：成功提高台灣國際地位

許信良表示，過去沒有任何一位總統，像蔡英文一樣獲得國際社會的尊敬，在蔡英文8年任內，台灣的國際地位提升，她的英式英語、表達台灣處境的能力，均使她在美國菁英圈受到尊重，而她「中華民國台灣」的政治立場也與國際社會對台灣的理解不謀而合。

許信良續指，蔡英文主張台灣是個主權獨立的國家，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，且聯合國大會第2758號決議並沒有談到台灣在國際社會的地位，這種論述獲得國際社會的肯定與支持。他直言，坦白說，倘若是任何一位非蔡英文的民進黨人執政，都沒有能力如此宣揚台灣的國際地位。

貢獻三：推動必要的行政改革

許信良認為，蔡英文任內頂住龐大壓力，推動許多必要的行政改革，其中最顯著的例子，便是推動軍公教年金改革。他說，「推動這種改革是需要魄力的」，而蔡英文敢做，卻也因為推動年金改革，導致她在2020年總統選戰前期一度風雨飄搖。

貢獻四：把進步價值帶進台灣

許信良也說，蔡英文對台灣社會另一個重要貢獻，是把世界的進步價值帶進台灣，包括推動同性婚姻，讓台灣成為亞洲第一個同婚合法化的國家，或如許多歐洲國家將廢除死刑視為人權指標，儘管過去8年我國並未推動相關修法，但蔡英文任內僅執行兩次死刑，「這也是為什麼她會受到很多文明國家尊敬，跟中國大陸比較之下，這也非常突出」。

貢獻五：讓「台獨意識形態」泡沫化

對於蔡英文的兩岸立場，許信良說，蔡英文任內堅定表達「中華民國台灣是一個主權獨立的國家」的立場，這對台灣社會是有貢獻的，過去民進黨支持群眾中，反對「中華民國」概念的獨派佔一大部分，他們反對被歸類為「中華民族」，2020年總統選戰前期，民進黨內非常強大的獨派力量浮現，還有獨派大老登報呼籲蔡英文放棄連任，逼迫她接受正名制憲，但蔡英文堅持下來，同年視前總統陳水扁為精神領袖的「一邊一國行動黨」只得到1％左右的選票，代表「台獨意識形態」泡沫化。

許信良指出，蔡英文執政對兩岸最大的貢獻，是讓「台獨意識形態」泡沫化，使「中華民國台灣」成為台灣社會的最大共識，兩岸自始有了政治連結的基礎，然而，中國大陸過分堅持一些不切實際的基本前提，例如九二共識、一國兩制，導致兩岸陷入僵局，「這個主要的責任，不在於蔡英文」。

許信良也說，蔡英文清楚知道，既然無法解決兩岸僵局，甚或在兩岸問題上尋求突破，那又何必浪費精神解決？長遠來看，她讓民族問題不再是台灣社會的爭論，這依然是兩岸建立交流、促成和解的重要基礎。

▲總統蔡英文（中）8年任期即將屆滿。（資料照／記者李毓康攝）

遺憾一：不夠重視用水與用電問題

另一方面，許信良指出，儘管蔡英文為台灣社會帶來多項貢獻，但在內政議題上，仍然有許多面向「沒有做好」，例如蔡政府投注大量資源在交通建設，但並未積極解決攸關高科技產業發展的用水與用電的議題。他認為，台灣降雨量豐富卻有缺水問題，顯示在水利建設方面有所不足，包括是否能將「北水」南送，解決南部地區旱象？或者是否有更具效率的儲水設施，儲存珍貴的水資源？

許信良表示，對於用電議題，民進黨政府必須嚴肅面對，隨著核能發電技術不斷進步，不能只被綁在「非核的意識形態」。他說，核能是一種非碳的能源，儘管蔡政府任內積極推動風力發電、太陽能發電，貢獻非常大，可是未來新政府必須了解，「不能因為有非核家園的意識形態，限制住自己好不好？」

遺憾二：沒有積極處理貧富不均的問題

最後，許信良也說，全球化帶來全世界的繁榮，但同樣也為各國帶來更嚴重的貧富不均的問題，然而，蔡政府並沒有對此做根本的努力，這是蔡英文執政的遺憾。他舉例，相對歐美等先進國家，社會福利支出佔國內生產毛額（GDP）比率通常超過20％，但我國社會福利支出佔GDP比例不到14％，遠低於許多經濟條件比台灣差的國家。