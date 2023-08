瘋電影／灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK　球賽必備經驗

文/賴賴

瘋言瘋語:

這次評價如此之高,最大功臣還是導演在整體製作上的微細專業,不採用偶像卡通的音樂帶動情緒,而是真實的現場音和全場靜音後爆發,各種傳神的現場安排,刻劃入神,而以最不起眼的宮城良田為主訴,搭配了對戰日本高校籃壇第一強隊山王工業的賽事,看得熱血沸騰,腎上腺素爆發,無敵好看。

從一個小人物帶出每個腳色都各自有著自己的故事背景,而在球隊上大家融為一體,不分彼此同心協力,感染到場內場外一致情緒,這是球賽中最具有魅力的地方,也是人類可以發揮體能智慧的極致展現,雖然是比賽故事,編劇卻十分用心,在最後ENDING時出其不意的安排,十分驚喜也相當具有教育內涵,難怪評價如此之高,這真的是暑假給小朋友看最好的一部作品。

灌籃高手不僅是一部百年不敗的作品,也乘載了我們的青春回憶。

片 名:灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK

英文片名:The First Slam Dunk

類 型:動畫

上映日期:2023-01-13

片 長:02時04分

導 演: 井上雄彥

演 員: 三宅健太 、 木村昴 、 神尾晉一郎 、 仲村宗悟 、 笠間淳

國 家:日本

語 言:日語

發行公司:台北双喜



劇情大綱

以湘北籃球隊的主力控球後衛宮城良田為主要視角,講述良田的成長過程,還有良田繼承已故兄長對籃球的熱愛加入湘北籃球隊的延伸經歷。故事描述IH全國大賽湘北高中對戰日本高校籃壇第一強隊山王工業的賽事為故事主軸,,穿插良田的過去。

良田的故鄉在沖繩縣,有一個大三歲的哥哥宗太和一個妹妹安娜。父親去世後,宗太成為家裡的支柱並扶持母親薰,宗太在國中時期是一名籃球好手,在哥哥的影響下,良田也開始對籃球充滿興趣。但宗太後來於釣魚的海難中喪生。良田無比想念哥哥,於是決定穿著一件和哥哥相同背號的球衣繼續打球。但是良田身材矮小,球技亦不如哥哥,在學校的比賽中失利。薰也因為長子的死而心碎,帶著良田和妹妹搬家到神奈川縣。

▲教練深謀遠慮但也不失小小私心。

▲流川風和櫻木花道有了漂亮的配合。

▲非常出色的繪圖和鏡位,特別是配音。

