女飼主「花17.1萬救浪貓」騙募款　醫院揭她竄改收據灌水11.6倍

▲女飼主謊稱自己的貓是流浪貓，在網路上貼出竄改過後的收據募款，造成院方困擾。（圖／翻攝自Facebook／快樂寵物醫院）

記者游瓊華、劉人豪／彰化報導

一名年約30歲的女飼主，謊稱自己養的布偶貓是流浪貓，在網路上發文博取同情後公開募款，並貼上帶貓就醫的費用收據，網友驚見竟要17萬1300元，去訊醫院質疑收費太貴，院方得知後進行調查，發現女飼主擅自竄改收據，把原費用1萬4750灌水11.6倍變成17萬1300元，認為女飼主涉偽造文書，除要求她道歉改文外，也將研議是否採取法律途徑。對此，女飼主發出道歉聲明，稱竄改醫療金額是評估後續治療價格，讓網友不滿「騙錢就騙錢扯那麼多」。

▲女飼主說接到一隻有貓咪黑死病的流浪貓。（圖／翻攝當事人IG）

▲女飼主竄改醫院的收據進行募款。（圖／翻攝當事人IG）

女飼主在IG上發文指出，接來了一隻流浪貓叫做「屁屁」，是今年在台北一直下大雨的時候，在輪胎底下遇見，當時「屁屁」的體力非常差，食慾不振吃得也很少，目前5個月大體重才1.3公斤，並說「屁屁」有俗稱「貓咪黑死病」的貓腹膜炎，由於看診後醫藥費高達17萬1300元，雖然盡力想辦法籌錢，但還是杯水車薪，才發起捐款。

女飼主也貼出在彰化市快樂寵物醫院就診的收據，許多網友看到後大吃一驚，發現醫療費高達17萬1300元，認為這個費用不合理，紛紛去訊質疑快樂寵物醫院收取的金額不合理。

▲院方貼出實際的收據。（圖／翻攝自Facebook／快樂寵物醫院）

院方得知後進行調查，這才發現收據遭到女飼主竄改，並在臉書澄清，貼出原始的費用收據，說明女飼主將原本的藥費原價4500更改8萬4500、全血球計數600更改3600、生化檢驗2000更改5萬2000、貓發炎指數1200更改3萬1200、總費用1萬4750改為17萬1300。

竄改收據一事爆發後，女飼主在IG發出道歉聲明，並解釋竄改醫療金額，是評估後續治療價格，該金額是想要募款到的目標，至於為什麼要寫誇大一點，是因為要從外面訂藥，而該藥品是台灣管制藥物，他們沒有管道取得，只能靠醫生，所以把後續的費用都加在裡面，並對自己的疏失向快樂寵物醫院道歉。

看到聲明後網友不領情，紛紛留言批「騙錢就騙錢扯那麼多」、「獸醫院那邊說是你的品種貓非浪貓，實在不應該用別人的愛心做這種事」、「改帳單有可能導致動物醫院名譽掃地」、「去跟法官解釋詐欺跟偽造文書喔」。

▲當事人的道歉聲明。（圖／翻攝當事人IG）

快樂寵物醫院則表示，該位女飼主是首次帶寵物到院就診，是由其他醫院轉診而來，帶來的是一隻布偶貓，而且不是流浪貓，是她自己飼養的品種貓，因傳染性腹膜炎需要接受治療，費用約為1萬多元，且女飼主提到的治療藥品在台灣是非法的，院方絕對不會使用。

醫院說明，是因為接到其他網友來訊質疑，為何醫療費用需要10多萬元才知道收據遭到竄改。由於該位女飼主行為涉嫌偽造文書，醫院也與當事人聯繫，希望對方道歉更改內文，至於是否進一步採取法律途徑，院內還需研議。