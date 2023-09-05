地牛翻身！氣象局曝超有感原因　不排除2周內發生規模4以上餘震

▲嘉義發生規模5.5地震。（圖／氣象局提供）

記者李姿慧／台北報導

今天傍晚5時30分嘉義縣新港鄉發生芮氏規模5.5地震，震央在嘉義縣政府東北方13.2公里處，深度8.5公里，屬於極淺層地震，最大震度為5弱，出現在嘉義市、嘉義縣民雄。氣象局表示，該起地震主要是歐亞板塊及菲律賓海板塊擠壓，從東部傳到西部，不排除2周內會有規模4到4.5餘震持續會發生，且深度較淺。

氣象局地震測報中心代理主任吳健富表示，該起地震成因應該是歐亞大陸板塊和菲律賓海板塊擠壓，從東部傳到西部，深度8.5公里，比較淺層，對於地表建築物還有居民會滿有感的，測到比較大震度地方在嘉義市和嘉義民雄，有5弱，太保4級，雲林4級，其他比較大的震度包括嘉義、員林、彰化都是靠震央位置。

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吳健富指出，該地區在上個月8月16日、26日以及8月底都曾發生規模3.8到4.5地震，活動度比較高，這地區有段時間沒有發生比較大、密集的地震，後續狀況和餘震要密切觀察。

吳健富表示，目前從這時序來看，今天這起規模5.5地震判斷是主震，這邊地震比較少，累積一段時間，不排除2周內會有規模4到4.5餘震持續會發生，且深度都會比較淺。