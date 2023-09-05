快訊／17:30嘉義新港規模5.5「極淺層地震」　最大震度5弱

▲嘉義縣發生規模5.5地震。（圖／氣象局提供）
生活中心／台北報導
地牛翻身！根據中央氣象局地震測報中心資料，今天傍晚5時30分嘉義縣新港鄉發生芮氏規模5.5地震，震央在嘉義縣政府東北方13.2公里處，深度8.5公里，屬於極淺層地震。
氣象局指出，這起地震觀測到最大震度為5弱，出現在嘉義市、嘉義縣民雄。
根據氣象局測報資料，震度5弱地區為嘉義市、嘉義縣，震度4級地區為雲林縣、台南市、彰化縣，震度3級地區為南投縣、高雄市、台中市、苗栗縣，震度2級地區為澎湖縣、屏東縣、花蓮縣、台東縣、新竹縣、桃園市，震度1級地區為宜蘭縣、新竹市、新北市。
【第065號 顯著有感地震 地震報告 】
發震時間：112年09月05日17時30分41秒
震央位置：北緯23.53° 東經120.39°
震源深度：8.5公里
芮氏規模：5.5
相對位置：嘉義縣政府東北方 13.2 公里 (位於嘉義縣新港鄉)
各地震度級：
● 嘉義市地區最大震度5弱
5弱：嘉義市
● 嘉義縣地區最大震度5弱
5弱：民雄
4級：太保市、義竹、番路、阿里山
3級：大埔
● 雲林縣地區最大震度4級
4級：土庫、水林、四湖、古坑、斗六市、草嶺
3級：麥寮
2級：西螺
● 台南市地區最大震度4級
4級：白河
3級：佳里、善化、七股、新化、東山
2級：楠西、永康、台南市
● 彰化縣地區最大震度4級
4級：大城、二林
3級：員林、鹿港、彰化市
● 南投縣地區最大震度3級
3級：信義鄉、玉山
2級：竹山、名間、南投市、魚池、日月潭、埔里、國姓、合歡山
1級：奧萬大
● 高雄市地區最大震度3級
3級：桃源
2級：甲仙、六龜、旗山、路竹、高雄市、楠梓、壽山
● 台中市地區最大震度3級
3級：霧峰、梧棲
2級：台中市、大甲、烏石坑、德基
● 苗栗縣地區最大震度3級
3級：竹南
2級：鯉魚潭、三義
1級：南庄、泰安
● 澎湖縣地區最大震度2級
2級：馬公市
1級：東吉島
● 屏東縣地區最大震度2級
2級：九如、三地門、屏東市
1級：瑪家、新埤、春日、東港
● 花蓮縣地區最大震度2級
2級：紅葉、光復、西林、銅門、水璉、富里、鹽寮、西寶、花蓮市、和平
1級：玉里、磯崎、秀林、太魯閣
● 台東縣地區最大震度2級
2級：池上、長濱、海端、東河、利稻、鹿野、卑南
1級：成功、台東市、綠島
● 新竹縣地區最大震度2級
2級：竹東、關西
1級：峨眉、五峰、竹北市
● 桃園市地區最大震度2級
2級：新屋
1級：大溪
● 宜蘭縣地區最大震度1級
1級：南山、澳花、大同、南澳、武塔、冬山、宜蘭市、頭城
● 新竹市地區最大震度1級
1級：新竹市
● 新北市地區最大震度1級
1級：新店、新北市、汐止、五分山
此新聞70%利用AI程式據政府資料生成，30%由編輯人工審核完成。
責任編輯：陳嘉恩
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