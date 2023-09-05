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訂素食桌「吃到肉燥」氣炸！　店家竟嗆「奧客」：只是提味而已

▲▼圍爐,除夕,吃喝,晚餐,蔬菜。（圖／翻攝自pixabay）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／翻攝自Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

有些人因為信仰或是身體因素選擇吃素食，但近日有一家人預定素食桌，卻在裡面吃到肉燥，氣得大罵員工。沒想到店家反過來責怪客人，沒有事先告知是素食者，「肉燥只是為了提味」，更嗆「遇到百年難得一見的奧客」。奇葩文曝光後讓眾人傻眼，直呼「奇文共賞！」

店家在臉書「爆怨2公社」發文表示，「今天遇到百年難得一見的奧客」，有一家八口預訂了店內的素食桌，但沒有特別告知是素食者，也沒有說不能加入葷調料，結果用餐到一半，客人卻大罵員工說，「菜裡面為什麼會有少量肉燥？」

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但她認為，肉燥只是為了提味，「你可以選擇不吃肉燥啊，肉燥那麼小粒，你是故意挑起來吃嗎？不會直接吃菜嗎？」且味噌湯裡本來就要加柴魚，「不加柴魚能喝嗎？」最後她也說，自家的店本來就不是素食店，客人打電話只說訂素食桌，卻沒有事先告知不吃葷食，「真的是奧到無極限」。

文章曝光後，許多人當場看傻眼，「開一家餐廳連葷素都搞不清楚了，沒辦法做出全素就不要接單啊」、「不吃素幹嘛訂素食桌」、「奇文共賞，你才是百年難得一見的咖吧，人家訂的明明就素食桌」、「拜託你公開貴店店名、地點，不要再有下一個受害的素食客人了」、「餐飲做了20幾年第一次聽到素桌可以放肉燥的，奇怪的知識增加了」、「素食桌就是不能有葷食啊！還需要特別交代嗎」、「會訂素食桌就是吃素食啊，不然吃葷的話我幹嘛訂素食桌，是你的問題」。

也有網友質疑，「這應該是在釣魚啦」、「這篇真的不是反串嗎？！好荒謬好好笑」、「很明顯就故意的，還好意思將自己的惡行惡狀告知大家，然後讓大家來罵你？」「這是反串文？否則不可能ㄧ個開餐廳的老闆不懂素食的意思吧」。

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