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快訊／「鴛鴦」輕颱生成了！最新路徑出爐

▲▼鴛鴦颱風生成 。（圖／日本氣象廳）

▲鴛鴦颱風生成 。（圖／日本氣象廳）

記者李姿慧／台北報導

日本氣象廳今(5日)發布，位台灣東南方海面的熱帶性低氣壓今(5日)晚間生成第今年第13號颱風「鴛鴦」(Yun-yeung)。中央氣象局表示，「鴛鴦」將朝日本東南部海面前進，對台灣天氣不會有影響。

中央氣象局今晚宣布，原位於琉球東南方海面之熱帶性低氣壓已於今(5)日晚間8時發展為輕度颱風，編號第13號鴛鴦颱風(國際命名: YUN-YEUNG)。

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氣象局預報員黃恩鴻表示，鴛鴦輕颱預計未來將朝北北東移動，往日本東南部海面朝東北前進，距離台灣遙遠，對台灣沒有影響，由於環境條件不佳，發展強度有限。除鴛鴦颱風外，未來一周暫時無其他熱帶系統發展。

▲▼鴛鴦颱風生成。（圖／氣象局）

▲鴛鴦颱風生成。（圖／氣象局）

氣象達人彭啟明也指出， 鴛鴦颱風預測將接近日本，台灣不受直接影響。

天氣職人吳聖宇表示，今年第13號颱風鴛鴦預估會往日本靠過去，這次應該不會再搞什麼變化多端的路徑了，基本上不會直接影響台灣的天氣。

針對未來一周天氣，黃恩鴻指出，周三到周五(6日~8日)台灣處大低壓帶影響，整體水氣還會增多，天氣不穩定，南部、花東整天有短暫陣雨或雷雨，其他地方也有短暫陣雨，雨勢短暫範圍小，主要要注意午後雷陣雨，中南部、東部、其他山區有局部大雨和短延時強降雨，伴隨雷擊強陣風。

▲▼ 未來一周天氣。（圖／氣象局）

▲ 未來一周天氣和降雨趨勢。（圖／氣象局）

周六(9日)環境將出現變化，黃恩鴻表示，屆時將開始有些北風下來，主要降雨區集中在南部和花東地區有短暫陣雨或雷雨，其他地方轉為多雲到晴，午後剩局部短暫陣雨，雨勢緩和範圍小。

黃恩鴻指出，周日(10日)到下周二(12日)受北風影響，要留意桃園以北降雨機率增高，有短暫陣雨，其他地方多雲到晴，南部雨勢緩和。

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