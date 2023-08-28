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男友不想考駕照　「當司機1年半」妹子累了：說要去考卻一直拖延

▲▼安全帽、機車。（圖／記者陳俊宏攝）

▲出去玩都是原PO載男友。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者施怡妏／綜合報導

許多人一到能考駕照的年紀，就搶著想要考過、趕快上路，不過一名女網友表示，男友今年21歲，沒有機車駕照，一直以來都是他載男友到處玩，但出去玩騎一整天的車感到很疲憊，於是勸對方去考駕照，幫忙分擔交通，但總是被敷衍回應，但男友明明也會想騎車，卻不願意去考駕照，讓她很苦惱。

原PO在Dcard發文，今年22歲，男友21歲，兩人交往1年半，因為男友沒有駕照，一直以來都由她當駕駛，交往半年兩人一起去外縣市玩三天兩夜，騎了3天的機車感到很疲累，於是跟男友提議，希望對方去考駕照，可以交換騎車，「而且我容易頭痛，我不想要都頭痛了還要騎車，希望他有時也可以載我，這樣我也不會這麼累」。

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然而，男友對此事一直拖延，總說「好啦！好啦！」後來又承諾在今年7月去考試，但至今仍未採取行動。原PO只要一提到此事，對方都表現出為難和不耐煩的態度，「問他是有什麼原因嗎，他都說不知道」，但男友明明想騎車，也想載她，但礙於沒有駕照，她不敢將機車交給男友，「請問大家...有沒有什麼好方法可以溝通？」

▲▼機車考照,機車駕照。（圖／中壢監理站提供）

▲男友不想考駕照。（示意圖／監理站提供）

貼文一出，掀起網友討論，「以我這種沒耐心的女生，我會分手。我不覺得男生一定要載女生，但他顯然沒什麼想幫妳分擔的意思，這種不分擔不幫忙的心態一樣會在其他事情上發生」、「我以為18歲生日去考駕照是每個男人的夢想欸」、「顯然沒有同情心啊，妳都表示三天兩夜這樣騎車很累了，他如果有替妳著想，就會趕快去考」。

但也有網友指出，可能有不得已的原因，「我是有雙駕照但是不太敢上路（有過陰影），女朋友都會載我，我超級感謝她也覺得她超猛，所以可能我都會付油錢，或是出去玩不讓她花錢，妳可以跟你男友好好討論一下」、「有可能他只是沒考過不敢講，只能說不想去考」。

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