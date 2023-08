▲解放軍軍演畫面。(資料照/翻攝CCTV)

記者呂晏慈/台北報導

中國在台灣周邊舉行大規模軍演,引發全球矚目,美國新英格蘭地區第一大報《波士頓環球報》(The Boston Globe)8月30日以「台灣不會屈服於中國的恫嚇威脅」(Taiwan will not bow to China’s intimidation)為標題,刊登我國駐波士頓辦事處處長廖朝宏投書。

廖朝宏的投書是為回應《波士頓環球報》8月19日有關中國在台灣周邊舉行大規模軍演的報導。廖投書表示,中國以賴副總統出訪過境美國為藉口舉行軍演,中國非理性的挑釁行為不僅危害區域和平穩定,更對民主價值以及以規則為基礎的國際秩序構成威脅。

廖投書指出,中國近期持續升高對台經濟脅迫及灰色地帶戰術,目的即在干擾台灣2024年1月的總統大選。他強調,中國應該舉行自己的民主選舉,而非干涉台灣的民主;台灣人民對自己的民主生活方式感到自豪,不會屈服於任何來自對岸的壓力,文中並引用外交部長吳釗燮的推特表示,「我們的選舉是由台灣人民來決定,而非惡霸鄰居」。