中國在台灣周邊舉行大規模軍演,引發全球矚目,美國新英格蘭地區第一大報《波士頓環球報》(The Boston Globe)8月30日以「台灣不會屈服於中國的恫嚇威脅」(Taiwan will not bow to China’s intimidation)為標題,刊登我國駐波士頓辦事處處長廖朝宏投書。