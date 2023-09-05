代理教師荒！教長要求超鐘點救急　教團批壓榨勞力「超到爆表」

▲全教產批評要求現職教師超鐘點解決代理教師荒，根本是壓榨勞力。（圖／記者李毓康攝）

記者楊惠琪／台北報導

今年因各縣市廣開正式教師職缺，大批代理教師考取正式教職，連帶衝擊原校師資人力，全台均出現代理教師荒。全國教育產業工會今（5日）指出，教育部長潘文忠解決代理教師人力不足的方式，竟是要現職教師超鐘點救急，導致教師超鐘點超到爆表，根本是便宜行事、壓榨人力，建議教育部應適度解禁退休條例，鼓勵退休人員重返職場支援。

教育部今年要求代理教師比例須低於8％，各縣市大開正式教師職缺，全國共有6200個缺額，數千名流浪教師都「上岸」成功，導致原校的代理、代課老師大缺，全台大鬧代理教師荒，其中又以雙北學校影響最劇烈。以台北市為例，開學前夕仍有逾百所國中小還沒找齊師資，從交通便捷的明星校區到山區學校全都缺，動輒10幾招還找不到人的學校比比皆是。

[廣告]請繼續往下閱讀...

全教產理事長林碩杰指出，面對全台代理教師荒，部長潘文忠日前公開表示可透過正式教師超鐘點的方式來達成教學正常化，導致目前許多中小學教師、尤其高中職教師，超鐘點已超到爆表，課表幾乎全滿，幾乎無暇備課、輔導學生，痛批教育部的因應作法根本是便宜行事、壓榨現職教師勞力。

林碩杰表示，除了要求現職教師超鐘點，邀請退休教師重返職場支援也是可行辦法，但依據「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第77條規定，有支領或兼領月退休金的退休教師，再至公立學校任職，每月支領代理代課費超過法定基本工資時，就停發原本的月退休金，這也是讓許多退休教師望之卻步的主因。

林碩杰呼籲，教育部應思考如何讓「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第77條解禁，或以專案處理，讓退休教師重返職場擔任代理教師，不但可解決招不到代理教師窘境，或無教師證代理教師充斥現象，也符合政府推動的中高齡再就業政策。

