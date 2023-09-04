無照還酒駕！苗栗16歲少女騎車3貼撞路邊車　救護車途中又出事

▲苗栗泰安鄉後山士林部落16歲少女無照又酒駕，3貼騎機車自撞路邊車輛肇事，3人均受傷送醫。（圖／警方提供，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣泰安鄉士林部落2日發生酒駕自撞車禍，一名只有16歲的少女騎機車，載著14歲的少年以及5歲孩童，3貼無照騎機車，撞擊停放於路旁之車輛，3人當場倒地，救護人員獲報到場，立刻將3人送醫治療。警方對肇事駕駛進行酒測，酒測值為0.39，疑似酒駕未又注意車前狀況才會釀禍。

警方調查，2日18時許，16歲陳姓少女無照騎乘機車，後座分別載著14歲劉姓少年及5歲兒童，行經部落道路時自撞路旁車輛，人倒地後機車又往前滑行約20公尺，造成3人分別手腳、頭部有擦挫傷，傷勢嚴重，但都尚有意識，救護車抵達後，卓蘭91載送陳姓女騎士，象鼻91載送劉姓少年及5歲孩童，分別送往東勢農民醫院救治。

其中象鼻消防分隊救護車前往醫院途中，行經台中市東勢區石壁坑口、東蘭路口轉彎處時，與17歲謝姓少年騎的機車發生擦撞，所幸救護車上患者沒有進一步受傷，不過謝男左大腿開放性骨折、頭部撕裂傷、意識模糊，送豐原醫院救治，救護車左側車身撞損，救護車上原有2名傷患由其他救護車接續送醫。

陳姓少女的酒測值為0.39且無照騎乘機車，警方將依道路交通管理處罰條例對駕駛、法定監護人及車輛所有人開罰，另酒後駕車部分將依少年事件處理法移請苗栗地方法院審理。

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