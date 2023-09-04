座位有嘔吐物沒清！　女乘客喊臭拒坐「竟被趕下機」引公憤

▲ 加拿大航空。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大航空（Air Canada）2名乘客日前登機後發現，座位明顯有嘔吐物的痕跡，卻沒有清理乾淨，周圍飄散難聞的氣味，要求換座位被拒後竟被趕下飛機，甚至可能被列入黑名單，令其他目睹事發經過的乘客為她們抱不平，也有許多網友指責航空公司態度惡劣。

根據《商業內幕》，女乘客蘇珊（Susan Benson）8月29日在臉書發文說明，她搭機從拉斯維加斯飛往加拿大蒙特婁，前一排2名女乘客及一名男乘客準備坐下時卻看起來十分為難，蘇珊也注意到有一股噁心的味道，起初還沒意識到味道的來源，後來才得知上個航班有乘客在機上嘔吐。

蘇珊指出，航空公司雖試圖在下個航班的乘客登機前快速清理，但顯然無法徹底清潔，「他們在椅背收納袋裡放了咖啡粉，然後噴香水掩蓋氣味」，但效果有限。

蘇珊前方的2名女乘客向空服員反映，座位上有嘔吐物殘留，空服員雖然馬上道歉，但稱飛機已經客滿，沒有其他選擇。乘客仍相當不滿，認為她們「不可能坐在嘔吐物中5個小時」。後來這名空服員帶著一名主管過來，用同樣的說詞安撫她們，並提供濕紙巾和毯子墊在椅子上。

沒想到她們坐下後，一名機師卻來向2名女乘客聲稱，「因為她們對空服員很無禮」，所以給她們兩個選項，一是自願下機並自行安排其他航班，二是被保全護送下機並列入禁止搭乘的黑名單。一旁的乘客見狀幫忙打抱不平，稱她們並沒有態度不佳，但很快就有保全來請2名女子下機。

蘇珊目睹事發經過，向加拿大航空提出客訴，也在社群媒體發文指出，「我不知道她們是否真的被列入黑名單」，但這件事令蘇珊非常在意，且強調「她們並沒有做錯事」。這則貼文在臉書累計1.5萬次分享，許多網友都質疑加拿大航空處理不當，該公司目前則尚未回應。