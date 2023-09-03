星級飯店婚禮體驗！新人浪漫禮堂「彩排文定儀式」狂點頭：超滿意

▲高雄萬豪酒店首度舉辦婚紗體驗日，準新人擔任模特兒，演繹中式文定古禮。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

疫情趨緩，婚宴市場明顯回溫。高雄一家星級飯店今(3日)舉辦首場婚禮體驗日，由2組新人擔任模特兒，預先「彩排」未來婚禮當天的流程，同時也讓其他對新人能夠觀摩中式文定古禮、西式證婚過程，飯店也邀來婚宴相關業者到場，提供一條龍式服務，吸引50組新人到場詢問。

位於高雄市中心精華地段的高雄萬豪酒店，鄰近捷運及輕軌兩大交通樞紐，酒店11樓的空中禮堂設置兩座具360度全視野及大片落地窗的圓弧形宴會廳，戶外則是碧草如茵的歐式證婚區，是許多新人舉辦婚宴的熱門選擇。

▲▼高雄萬豪酒店舉辦婚紗體驗日，與13家婚宴相關業者聯名，提供一站式服務。（圖／記者許宥孺攝）

業者今日首度開辦婚禮體驗日讓準新人一站式備婚，集結知名婚紗、婚顧及喜餅等業者，多達13間品牌共同聯名合作，提供最完善的婚禮服務。

決定在明年6月結婚的江先生、鄭小姐，今日擔任文定儀式模特兒，兩人認識將近6年，不過今年初才決定交往，兩人在一起半年就認定彼此要情牽一生。鄭小姐今日穿上新式秀禾服，替其他對新人示範納徵、奉茶、壓茶甌等習俗，完整演繹文定的古俗禮節，體驗整個流程後，她表示對服裝、菜色、場地布置和戶外花園的歐風氛圍很滿意，很期待自己的婚禮日。

▲江先生、鄭小姐認識5年多，今年初才決定交往並且閃婚。（圖／記者許宥孺攝）

回顧兩人的羅曼史，江先生笑著說，其實兩人已經認識5年，一直是很好的朋友，直到今年初突然覺得彼此可以試試看，才決定走在一起。被問到被未婚妻哪一點電到？江先生突然臉紅，害羞地說不出來，在記者追問下才說：「認識後發現是很好的另一半，要好好保護。」

高雄萬豪酒店總經理Tony Wong表示，疫情過後婚宴需求大增，近期大增五、六成，相信明年會更好，而精緻的小型婚禮是現在的主流趨勢，高雄萬豪酒店2座空中禮堂至多容納300位賓客，滿足小桌數的婚宴規劃。透過此次的婚禮體驗日，準新人可以更精準地找到符合需求的婚宴場地及服務，省下時間籌備婚禮細節。

▲▼高雄萬豪酒店11樓戶外歐式證婚區吸引許多新人詢問。（圖／記者許宥孺攝）

▲疫後婚宴市場回溫。（圖／記者許宥孺攝）

高雄萬豪酒店行銷企劃處協理吳采彤表示，一站式備婚可依據每對新人的需求制定專屬的婚宴方案，中式宴席享有精選飲品無限暢飲，加贈酒店花藝佈置及桌上迎賓禮，提供新娘休息室及新娘專屬管家等貼心服務，還可免費入住14坪豪華客房一晚並贈送2客翌日自助早餐，讓每對新人都能優雅地完成終生大事。

▲中式婚服品牌「藤薰定制」特別引入北京工藝價值超過200萬台幣的「京繡紫氣東來昇龍祥雲海水長衫馬褂」(圖右二)，首次於台灣展出。（圖／高雄洲際酒店提供）

中式古法婚禮越來越夯，高雄洲際酒店日前也推出「穿越古今．幸福際遇」中式婚禮體驗展，展覽現場由「嘉禮喜事」依循可追溯至西周的古禮「三書六禮」中「禮書」儀制，設計重現古代成親儀式橋段，同時融入「納吉」、「納徵」與「親迎」，透過展演方式呈現，搭配中式婚服品牌「藤薰定制」引入北京空運來台、總價值近千萬的宮廷式婚服，如復刻大都會博物館館藏文物、民國第一時尚名媛黃蕙蘭女士1932年的京繡百子圖平裁旗袍、明朝定陵出土的孝靖皇后紅素羅繡平金龍百子花卉方領女夾衣等。

▲婚禮體驗展特別引入北京空運來台、總價值近千萬的宮廷式婚服，如復刻大都會博物館館藏文物、民國第一時尚名媛黃蕙蘭女士1932年的京繡百子圖平裁旗袍(圖左二)、明朝定陵出土的孝靖皇后紅素羅繡平金龍百子花卉方領女夾衣(圖右一)等。（圖／高雄洲際酒店提供）

高雄洲際酒店總經理羅嘉麒表示，近來觀察到南台灣婚宴形式有主題化趨勢，不僅有多元成家的西式長桌婚宴、日式和服主題婚宴，更有許多新人洽詢中式婚禮，希望能復刻穿越劇中男、女主角定情場景。

非常婚禮執行長曾智煒指出，以平台上全台新人籌備的方向來看，許多新人洽詢10到30桌的中、小型精緻婚宴，也呼應了目前婚宴精緻化的主流趨勢。