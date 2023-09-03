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台中男騎單車重返舊果園失聯13天　跌落山溝已成腐屍

▲▼台中男子騎單車重返年輕時的工作的果園，失聯13天跌落山溝已成腐屍。（圖／民眾提供，下同）

▲台中男子騎單車重返年輕時工作的果園，失聯13天跌落山溝已成腐屍。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區83歲蔡姓男子8月22日下午5點多自行騎腳踏車外出，到了晚間9點多仍未見人影，家屬焦急報警，警方調閱沿路監視器，發現是往竹仔坑山區方向，家人表示，父親年輕時曾在竹仔坑從事農作，有時會獨自前往山區，似乎是緬懷昔日種種，死者兒子請託民間救難單位每天入山找尋，終於9月3日上午8點多在一處山溝找到早已腐爛的遺體，研判是失足跌落，檢警正安排相驗事宜。

▲▼台中男子騎單車重返年輕時的工作的果園，失聯13天跌落山溝已成腐屍。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局霧峰分局8月22日晚間9點多獲報，83歲父親當天傍晚5點多騎乘自行車外出後即未返家，非常擔心安危，雖然之前也曾發生過，但不像這次這麼久還沒回家。

警方調閱沿路監視器，發現蔡男最後身影出現在竹仔坑山區，由於山區沒有監視器，因此增加找尋困難度，蔡男的兒子擔任社區守望相助隊員，因此結識民間救難協會，每天動員10多人上山找尋，直到13天，今天上午才在一處偏僻山溝發現腐敗遺體，已發出惡臭，現場無打鬥痕跡。

家人獲報趕往，屍體面貌已無法辨認，但從白上衣、長褲及皮帶等穿著應是失蹤多日的父親，初步研判是失足跌落山溝所致，家屬對死因沒有意見，一再感謝警方積極協助。

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