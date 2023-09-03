日媒示警「核處理水假訊息」　意圖煽動大陸輿論對日本觀感

▲日本福島第一核電廠核廢水排放入海後，首次開放媒體參觀。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

針對日本排放核處理水議題，日本朝日新聞引述台灣NGO組織「台灣事實查核中心」資料，顯示核處理水排放的假訊息，有意煽動民眾不安情緒，不少假訊息使用中國的簡體字，可能影響中國輿論對日本的觀感。

東京電力福島第一核電廠的處理廢水排放到海洋一事，日本朝日新聞在其報導中，引述台灣事實查核中心的說法，列出諸多假訊息的實例。假訊息在8月24日廢水排放前一天開始擴散，並在廢水排出後開始加速。也能看到不少假訊息會搭配擴散力強的影片。

日媒指出，其中擴散速度特別快的假訊息，使用了經濟產業大臣西村康稔，在25 日要求中國撤銷對日本水產品禁輸令記者會的影像；而該假訊息引用 NHK 報導記者會的新聞，並使用夾雜簡體字的中文加上「原先預定出口到中國、香港及澳門的2萬條魚，將改運到台灣」。

此外，事實查核中心也點出，也有像是使用2020年從墨西哥沿岸的建築物排放黑色汙水至海洋的影像，抱怨「日本排放廢水是禍害人類的罪行」等假訊息。該中心在25日假訊息出現時就注意到這則假訊息並進行查核，發現有母公司為中國企業的影音APP「TikTok」的 Logo 和簡體字的說明出現在假訊息的影片中。

事實查核中心表示，還有假裝是台灣人權團體的幹部的帳號，在SNS上搭配照片發表「由於台灣缺水，蔡政府把處理廢水倒入台灣的水庫裡面」這類假訊息。蔡政府則以「毫無事實根據」否認。

總編審陳慧敏指出，中心調查的關於處理廢水的假訊息只是其中的一小部分，無法判斷最初的來源或是背後是否有組織性。

此外，陳慧敏也說「即使看起來非常幼稚的假訊息也會有人相信。可能會出現下一波相同主題的假訊息攻擊，不能忽視」、「現階段日本政府應該加強訊息的公開，努力減輕民眾的不安」。

日媒指出，基於國際原子能總署的判斷等，只要符合「國際安全標準」，台灣蔡政府對於排放處理廢水就不持反對立場，而蔡政府也沒有對日本的水產品進口進行任何限制。

朝日新聞也引述蔡政府負責處理假訊息的相關人士說法，該人士說，「處理廢水的假訊息對台灣輿論影響有限」，但也分析「這次在網路上擴散的假訊息包括有批評蔡政府對日態度的、試圖分裂台灣社會，同時向中國人傳遞錯誤的訊息、意圖煽動反日情緒」。