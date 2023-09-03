不太妙！海葵疑開「針眼」　恐變強颱還放慢

▲最新海葵現況。（圖／翻攝「觀氣象看天氣」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

氣象粉專表示，不太妙！中度颱風海葵颱風疑似開出針眼，T值迅速往上飆升，預測可達120kts，相當於強烈颱風等級。

「觀氣象看天氣」臉書指出，中央氣象局預測接下來海葵移動速度將明顯放慢，加上海葵目前處於高海水熱焓量的海域，更讓海葵有快速增強的空間；由於移動速度減慢，增加了接下來移動方向的不確定性，登陸時間也可能稍延後，持續嚴密監視！

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「觀氣象看天氣」也提到，不太妙，海葵疑似開出針眼，T值迅速往上飆升，預測可達120kts，相當於強烈颱風等級。

▼海葵最新動態。（圖／氣象局）



氣象局觀測，海葵今天早上7時中心位置在台東的東方約180公里之處，以每小時19轉7公里速度，向西轉西北西進行，近中心最大風速每秒40公尺，7級風平均暴風半徑180公里。

氣象局預報員曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，海葵今晨5時暴風圈觸陸，預估下午登陸台東，周一清晨至上午可能在南高屏一帶出海，出海後較緩慢朝中國前進；而海葵未來還有稍增強空間，若無增強，現在就是最強時間。

曾昭誠表示，今天到周二颱風及其外圍環流影響，今天、周一影響最大，全台有雨，東半部有豪雨以上等級降雨，等颱風通過中央山脈，南部和中部以北有大雨或豪雨機率；周二颱風向中國移動，南部、東半部和中部山區有大雨或豪雨機率，其他地區不穩定，有短暫陣雨。

▼海葵現況。（圖／氣象局）



▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

