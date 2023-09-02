花蓮災害應變提升一級開設！3日全縣停班停課　所有航班取消

▲因應海葵颱風，花蓮災害應變中心同步提升為一級開設。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

根據中央氣象局資料顯示，今年第11號颱風「海葵」2日下午以每小時17公里速度，向西進行，持續接近台灣，中央氣象局於上午11時30分發布陸上颱風警報，花蓮縣災害應變中心同步提升為一級開設，並於15時召開第一次災中應變會議，由花蓮縣長徐榛蔚擔任指揮官坐鎮，縣府各局處首長及相關單位主管列席。

縣長徐榛蔚表示，根據中央氣象局資料顯示，海葵颱風為四年來首度登陸台灣的颱風，中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺，七級風平均暴風半徑150公里（西北側160公里、東北側160公里、西南側130公里、東南側160公里），無論颱風路徑如何南修，都會影響到東台灣，提醒民眾都應該要戒慎恐懼，尤其是現在外頭依然艷陽高照，讓我們很擔心民眾會掉以輕心，輕忽颱風的威力，再次提醒鄉親，海葵颱風預估今日入夜後才會開始降雨，9月3日上午8時至9月4日上午8時會有強降雨，瞬間的大雨提醒民眾都應多加防範及留意，避免前往山區、海邊、沿海地區以及低窪地區。

▲徐榛蔚2日下午召開第一次災中應變會議。

徐榛蔚接續提到，感謝後指部以及花防部於縣府一級開設後的第一時間前往各鄉鎮市公所展開預防性疏散撤離作業，然而，在各鄉鎮市仍有需要特別留意的地方，包含豐濱鄉的潛勢溪流及土石流保全戶，山區秀林鄉、萬榮鄉及卓溪鄉經歷0918強震後，土地已較為鬆動，相關復健工程尚在進行中，施工中鷹架、機具設備、圍籬等務必加強固定，各項警示牌及警示工作務必要確實且到位，市區花蓮市及吉安鄉較為低窪之地區大雨常態會溢流及淹水，請預先調派移動式抽水機抽排，且務必加強排水溝渠之清淤。

另外，依據中央氣象局預估花蓮縣於明日08:00至4日08:00，24小時累積雨量將達600毫米。已超過「天然災害停止上班及上課作業辦法」第四條所規範花蓮縣政府不分山區平地警戒值350毫米之標準，花蓮縣3日停止上班上課。

花蓮航空站已宣佈，明天所有航班皆取消，請鄉親特別留意；依據台鐵「台鐵局因應海葵颱風列車行駛資訊 第1發」公告，今日至24時，東部幹線（樹林=花蓮=台東間）正常行駛，提醒民眾搭乘火車前，請先查詢搭乘班次是否有異動。