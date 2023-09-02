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美國會山莊暴亂案　極右翼團體「驕傲男孩」領袖被判18年

▲▼美國極右派組織「驕傲男孩」領袖諾狄恩（Ethan Nordean）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「驕傲男孩」領袖諾狄恩（Ethan Nordean）被判刑18年。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓1日綜合外電報導

美國極右翼團體「驕傲男孩」領袖諾狄恩今天因國會山莊襲擊案判刑18年，同於迄今對該案作亂者所處最長刑期。另一名遭處10年徒刑的成員在離開法庭時，還大喊「川普獲勝」。

路透社報導，極右翼的「驕傲男孩」（Proud Boys）在2021年1月6日參與國會山莊暴動，試圖推翻前總統川普敗選的結果，這個組織今天又有2名成員遭到判刑。

「驕傲男孩」領袖諾狄恩（Ethan Nordean）因共謀暴亂罪遭處18年徒刑，雖此刑期未達檢察官求處的27年，但與5月另一個參與暴動的右翼組織「守誓者」（Oath Keepers）創辦人羅茲（Stewart Rhodes）刑期相同。

美國聯邦地區法院法官凱利（Timothy Kelly）說：「如果我們這個國家沒有和平的權力轉移，我們就什麼都沒有。」

諾狄恩在給法官的一份聲明中表示，1月6日事件是一場「徹底的悲劇」，他去國會山莊是為了領導大家，讓大家遠離麻煩。諾狄恩的妻子和姊妹希望法庭能寬恕他。

諾狄恩的律師史密斯（Nick Smith）主張判處15至21個月的徒刑。

另一名「驕傲男孩」的成員佩佐拉（Dominic Pezzola）並未擔任領導工作，但被判妨礙公務程序與襲警等重罪。當被處10年徒刑離開法庭時，佩佐拉大喊：「川普獲勝！」

檢察官表示，佩佐拉襲擊了前國會山莊警察奧迪（Mark Ode），偷走了他的防暴盾牌，並用它砸碎國會山莊的窗戶，有適足理由處以較長刑期。

佩佐拉的律師團請求處以5年左右的刑期，他的律師麥卡夫（Steven Metcalf）告訴法官，佩佐拉是「一時衝動」。

佩佐拉在法庭上感性地說：「我站在你們面前，心中充滿懊悔，那天我根本不該跨過國會山莊的柵欄。」

檢察官原本求處佩佐拉20年徒刑。

2021年1月6日，數千名川普支持者攻擊了美國國會山莊，時任總統川普此前曾在一場演說中提出毫無根據的指控，聲稱他2020年11月大選失利是因為普遍存在舞弊。

儘管川普在共和黨2024年大選候選人提名戰中一馬當先，可能再度與民主黨籍現任總統拜登交手，他仍持續發表那些不實指控。

國會暴動事件造成5人死亡，包括1名警察殉職，140多名警察受傷，國會山莊蒙受數百萬美元損失。已有超過1100人因國會遇襲案相關罪名被捕，其中有超過630人認罪，至少110人在審判中定罪。

 
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