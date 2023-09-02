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社會 社會焦點 保障人權

案子還在審！邪教又爆「借竅驅魔」刮痧板打死人　姊妹花6人起訴

▲▼ 。（圖／資料照）

▲女信徒疑遭活活打死，該邪教在4年前就曾爆出施暴惡行，檢方將涉案6人通通起訴。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市大里區一名35歲游姓女子，今年６月在住處全身瘀青離奇暴斃，警方追查，全案竟與4年前 「中華白陽四貴靈寶聖道會」曾以借竅驅魔打死信徒案件相關。警方發現游女疑似遭道會包括林姓雙胞胎姊妹在內的６名幹部，拿刮痧板活活打死，且６人發現打死人後還企圖滅證、逃亡，調查後依傷害致死罪嫌起訴6人，全案移審後將由國民法官審判。

▲▼ 台中大里游女暴斃亡，隔夜室友打包開溜。（圖／民眾提供）

▲游女疑被刮痧板活活打死，詹女等人不但沒有協助送醫，反而企圖滅證、連夜拿行李逃到南部。（圖／民眾提供）

檢警調查，「中華白陽四貴靈寶聖道會」由台中女子林欣月成立，4年前就曾發生以借竅驅魔名義打死信徒，震驚社會，林欣月和會內幹部遭傷害致死罪起訴，目前案件還沒審理完，而組織也改名成「中華日行一善學會」，包括58歲的余女、23歲詹女、28歲的林姓雙胞胎姐妹花等，分別擔任會內的總道長、隊長以及誆稱可以讓仙佛借竅附身的三才。

檢警調查發現，余女等人因不滿負責規劃宗教活動的游女規劃不力，導致進度落後，對游女拳腳相向，又拿拍痧板不斷拍打游女臉部、四肢、臀部，導致游女全身瘀青、昏迷。6人事後不但沒將游女送醫，為了滅證，先將游女身上血衣換掉，再製造游女在房間內昏迷假象，才報案將游女送醫，結果游女送醫不治。

警方重回游女陳屍之處，發現內有宗教書籍、勸世字畫等猶如道場，且還有1把矽膠軟質拍痧棒，解剖遺體研判外力致死，遂向法官聲押，未料林姓雙胞胎卻無保釋，台中地檢不滿向地院抗告成功，結果2人都被收押禁見。檢方偵結認定6人嫌疑重大，依傷害致死、遺棄屍體等罪嫌起訴，。

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