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社會 社會焦點 保障人權

遭冒名臉書徵才！凶宅陪睡員時薪500　花蓮市公所怒報案

▲▼ 花蓮殯儀館遭冒用臉書徵才 。（圖／翻攝花蓮市公所官網）

▲花蓮殯儀館遭冒名臉書徵才。（圖／翻攝花蓮市公所官網）

文／中央社

臉書花蓮人求職網最近出現自稱花蓮市立殯儀館徵人廣告，開缺殯葬服務值班員、凶宅試睡員等，花蓮市公所澄清遭冒用，今天到警局報案；鳳林鎮也傳出假冒里幹事，要求民眾提供存簿。

有網友以花蓮市立殯儀館名義，在臉書「花蓮人求職網」張貼3則徵人廣告，包括喪葬服務值班人員，薪資新台幣3萬5000元至4萬元不等，或時薪450元進行徵才，另外還徵2名凶宅試睡員，工作時間為晚間10時到翌日上午7時，現領5000元薪資，還提供早餐。

花蓮市立殯儀館近日收到不少電話詢問工作內容及薪資細節，才發現遭冒名在網路徵才，強調高薪、現領、工作內容簡單及休假彈性等，經查證是假消息，且聯絡電話皆為空號。

▲▼ 花蓮殯儀館遭冒用臉書徵才 。（圖／翻攝花蓮市公所官網）

▲▼ 花蓮殯儀館遭冒用臉書徵才 。（圖／翻攝花蓮市公所官網）

花蓮市公所緊急發布澄清訊息，呼籲民眾看到網路徵才訊息，務必再三確認，避免提供個人資料，花蓮市殯葬管理所長陳柏欣今天到花蓮警分局報案。

花蓮鳳林鎮公所近日也發布澄清訊息，民眾反映有自稱公所里幹事，假借幫民眾申請補助，要求提供存摺簿的詐騙行為。

鳳林鎮公所呼籲，因應重陽節，近日有寄發通知單，要求民眾主動至公所申請並提供「鳳榮地區農會帳戶」，公所人員不會主動到民眾家中索取存摺，呼籲民眾提高警覺。

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