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海葵颱風將強襲！龜山島封島　國家風景區封閉景點一次查

▲今(26)日東北角暨宜蘭風管處公布「放大東北角接力系列活動」草嶺古道芒花季,福隆生活節,壯圍海岸賞龜山島。（圖／東北角管理處提供）

▲部分國家風景區景點預警封閉。（資料圖／東北角管理處提供）

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風來襲，觀光局宣布11處國家風景區轄內景點預警性封閉，包括龜山島即起到9月4日封島、日月潭及阿里山多處步道周日(9月3日)起封閉，提民眾勿前往山區和海邊活動，維護自身安全。

海葵颱風海警發布，預計今(2日)最快上午11時半將發布陸上颱風警報，因應海葵海上颱風警報，交通部觀光局所屬11處國家風景區，轄內多處旅遊景點將採預警性封閉。

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觀光局表示，適逢年度大潮前後加上颱風外圍環流影響，恐帶來瞬間強陣風及大雨，已請所屬國家風景區管理處落實防颱作業，並呼籲民眾在海葵颱風警報發布期間，隨時注意天氣預報，盡量避免外出及勿前往山區、海邊活動，以維護自身安全。

國家風景區轄內預警封閉景點如下：

1、 東北角：龜山島（9月1日至4日封島）、龍洞灣海洋公園（9月1日至3日園區、海域封閉）、龍洞四季灣（9月1日海域封閉、9月2日至4日休園）。


2、 東部海岸：綠島柴口、石朗、大白沙等（9月2日上午9時起封閉）、朝日溫泉(9月1日下午4時起至9月4日上午封閉)、台東小野柳遊憩區濱海步道、加路蘭遊憩區、郡界休憩區濱海區、渚橋休憩區濱海區、加母子灣休憩區濱海區、三仙台遊憩區礫石灘等（9月2日下午12時起起封閉）、花蓮石梯坪遊憩區濱海步道（9月2日下午12時起起封閉）。


3、 澎湖：
（1） 海上颱風發布期間，隘門、林投沙灘、北寮赤嶼摩西分海步道、菜園濕地自行車道、虎井嶼西山道路入口、桶盤嶼後山濱海步道、風櫃洞礁岩區、小門遊憩區、內垵沙灘、吉貝嶼西崁山及沙尾、網垵口、鴛鴦窟、月鯉灣、雙心石滬等濱海步道封閉及轄區暫停從事水域遊憩活動。
（2） 陸上颱風警報發布期間，馬公市第三漁港、菜園、沙港、桶盤、七美、赤崁、岐頭、後寮、吉貝、員貝等港口各遊艇浮動碼頭封閉。


4、 大鵬灣：陸上颱風警報發布期間，大福西沙灘、公二平台、青州灣及遊一區封閉。


5、 花東縱谷：飛行傘起跳台(鹿野高台及泰平山)及降落場（9月2日下午1時30分起封閉不受理申請使用）。


6、 日月潭：大竹湖步道、水社大山步道、水蛙頭到伊達邵步道、南邊湖步道、土亭仔施工中、青龍山步道、慈恩塔步道、薄山脊步道、頭社後尖山步道、貓囒山步道、涵碧步道、北旦自行車道、水社至九龍口環潭步道、年梯步道、松柏崙-大竹湖步道、內湖山步道（9月3日上午9時起封閉）。


7、 參山：谷關稍來步道、梨山希利克步道及梨山賓館生態環保步道（9月3日上午8時30分起封閉）。


8、 阿里山：天長吊橋、地久吊橋、青年嶺步道、竹坑溪步道、塘湖古道、石盤谷步道、天雲谷步道、龍鳳神木步道、巨榕古廟步道（9月3日上午8時30分起封閉）。


9、 茂林：茂林區茂林谷步道、情人谷步道、瑪家鄉涼山步道(9月2日上午9時起封閉)。


10、 北觀：白沙灣、淺水灣、中角灣、麟山鼻濱海步道、風筝公園濱海步道、湖海灣廣場、和平島地質公園各水域、野柳地質公園停車場海堤觀海區封閉。


11、 雲嘉南：馬沙溝濱海遊憩區(9月2日至3日封閉)。

ET快訊
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