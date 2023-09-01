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撞翻台北港引水船釀2死　中國籍船長船員全跑了

▲▼台北港貨輪撞引水船。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台北港貨輪撞引水船。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者崔子柔／綜合報導

香港籍「騏龍輪」貨輪2020年3月9日駛入台北港時，撞翻「永華6號」領港船，造成59歲船長楊明順、28歲船員李易軒落海身亡。士林地院依「引水人因業務上過失致人於死罪」，判登上騏龍輪的引水人陳雲龍6月徒刑，另騏龍輪上的中國船長黃貞銀、船員江周林、林錦浩也被依過失致死罪起訴，不過3人卻全都棄保潛逃，目前遭通緝。

案發當天，騏龍輪下午2時許從台中港離開，7時在台北港外防波堤透過無線電報到，陳雲龍便搭乘永華6號上前接引，從騏龍輪左舷登船，不過黃貞銀、江周林、林錦浩都未注意到永華6號在船頭左側，並加速往左前方行進，2船碰撞後，永華6號翻覆沉沒，楊明順、李易軒溺水身亡。

▲台北港貨輪撞引水船，船長找到了。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台北港貨輪撞引水船。（圖／記者郭世賢翻攝）

檢方認為，黃貞銀等人沒有確實瞭望，也沒透過雷達、電子海圖瞭解附近船舶位置和動態，在黃貞銀下達指令時，陳雲龍也未提出修正，而永華6號當時也因疏於注意緩輪慢行，不得與他船並列航行或超越他船，貿然超越騏龍輪才釀事故。

根據《自由時報》報導，黃貞銀在全案偵結前聲請解除境管，獲檢方諭令50萬元交保，但卻以新冠肺炎為由沒有再返台受審，法官請移民署准予他特別入境，他仍未入境，案件起訴後，被境管的江周林、林錦浩也消失。士林地院前天宣判時，對潛逃的3人發布通緝，另引水人陳雲龍雖否認犯行，也為和死者家屬和解，但依證據認定他觸犯業務過失致死罪，判其6月徒刑、得易科罰金18萬元，可上訴。

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