28歲網紅每月給員工「薪資破2億」　去年繳近9億稅金

▲瘋狂小楊哥近日邀請NBA球星哈登直播，1萬單的紅酒被秒殺。（圖／翻攝自微博）



記者崔子柔／綜合報導

28歲的大陸抖音網紅「瘋狂小楊哥」人氣超高，擁有超過1億的粉絲人數，在帶貨領域更是屬於頂尖。他近日透露自己每個月約發出5000萬人民幣（約2.2億台幣）的薪資，還有資料指出，他去年共繳了2億人民幣（約8.86億台幣）的稅金。

根據《每日經濟新聞》報導，瘋狂小楊哥近日直播時，被網友詢問其公司「三只羊」一個月發多少薪水，小楊哥則說，「50萬、500萬都不夠養一些中高層，5000萬是差不多的」。

▲▼小楊哥直播。（圖／翻攝自微博）



小楊哥先前就曾透露，光是現在「三只羊」公司規模，大概就有600個員工，加上分公司就有1千多個員工，還有線上剪輯師9000多人，有的線上剪輯師一個月能領到10幾、20萬，甚至也有兩個月100、200萬的。

《合肥在線》先前報導指出，「三只羊」2022年在抖音交易總額約60億人民幣，營業收入8.6億人民幣，實繳稅收2億人民幣。「三只羊」今年第1季網路營收3.5億人民幣，比去年同期暴增60倍，估計全年銷售額可達150億人民幣。

▲小楊哥。（圖／翻攝自微博）



「瘋狂小楊哥」本名張慶楊，是安徽六安人，從合肥工業大學畢業，小楊哥兄弟倆2016年在廣州尋找機會，最後無功而返，曾經的照片展現了他們坐在地鐵上目露迷茫的狀況，而現今他們已經靠直播帶貨創辦公司，粉絲超過一億。