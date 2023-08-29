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勸敗iPhone 15！　iPhone 14 Pro出現「螢幕烙印」災情

▲蘋果手機iPhone 14 pro開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘋果手機iPhone 14 pro出現螢幕烙印問題。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俐穎／綜合報導

外媒 9to5Mac 近日報導稱，相對於三星等安卓手機廠商，螢幕烙印問題在蘋果 iPhone 上並不突出，不過由於 Always On 隨顯螢幕和動態島功能的加入，iPhone 14系列上相關的螢幕烙印問題也比前幾代多很多。

蘋果官方也明確表示目前已經通過各種方式來解決螢幕烙印的出現，蘋果表示，精心打造的超視網膜和超視網膜 XDR 螢幕可以減輕 OLED 螢幕烙印帶來的影響，也採用特殊演算方案，可以監視單個像素的使用情況，進而生成螢幕校準數據。

iPhone 會利用這些數據來根據需要自動調整每個像素的亮度，以減輕烙印帶來的視覺影響並保持一致的觀看體驗。自動亮度調節功能可以進一步減輕烙印和圖像殘影帶來的影響。

報導指出，iPhone 14 Pro 機型配備最新 Always On 功能，用戶不使用手機時，螢幕刷新率下降至 1Hz，始終顯示時間、通知等相關訊息。報導指出蘋果官方社群、Reddit 論壇以及X（推特）推文，不少開啟Always On 功能的用戶出現螢幕烙印問題。

早在今年 1 月，就已經出現一些用戶的投訴，表示 iPhone 14 Pro 系列螢幕動態島部分出現烙印現象，用戶表示，已經聯絡蘋果的授權維修服務，員工表示之前沒有遇到過類似情況。由於有購買 Apple Care+ 延長保修，因此螢幕可以免費更換。另一位 iPhone 14 Pro 用戶表示，在購買手機後不到一個月就遇到同樣的問題，螢幕上的動態島部分出現痕跡。

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