勸敗iPhone 15！　iPhone 14 Pro出現「螢幕烙印」災情

▲蘋果手機iPhone 14 pro出現螢幕烙印問題。(圖/記者林敬旻攝)

記者陳俐穎/綜合報導

外媒 9to5Mac 近日報導稱,相對於三星等安卓手機廠商,螢幕烙印問題在蘋果 iPhone 上並不突出,不過由於 Always On 隨顯螢幕和動態島功能的加入,iPhone 14系列上相關的螢幕烙印問題也比前幾代多很多。

蘋果官方也明確表示目前已經通過各種方式來解決螢幕烙印的出現,蘋果表示,精心打造的超視網膜和超視網膜 XDR 螢幕可以減輕 OLED 螢幕烙印帶來的影響,也採用特殊演算方案,可以監視單個像素的使用情況,進而生成螢幕校準數據。

iPhone 會利用這些數據來根據需要自動調整每個像素的亮度,以減輕烙印帶來的視覺影響並保持一致的觀看體驗。自動亮度調節功能可以進一步減輕烙印和圖像殘影帶來的影響。

報導指出,iPhone 14 Pro 機型配備最新 Always On 功能,用戶不使用手機時,螢幕刷新率下降至 1Hz,始終顯示時間、通知等相關訊息。報導指出蘋果官方社群、Reddit 論壇以及X(推特)推文,不少開啟Always On 功能的用戶出現螢幕烙印問題。

早在今年 1 月,就已經出現一些用戶的投訴,表示 iPhone 14 Pro 系列螢幕動態島部分出現烙印現象,用戶表示,已經聯絡蘋果的授權維修服務,員工表示之前沒有遇到過類似情況。由於有購買 Apple Care+ 延長保修,因此螢幕可以免費更換。另一位 iPhone 14 Pro 用戶表示,在購買手機後不到一個月就遇到同樣的問題,螢幕上的動態島部分出現痕跡。