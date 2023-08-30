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搶搭Wi-Fi 6E頻段開放！TP-Link新款路由器上市拚飆網

▲▼TP-Link,Wi-Fi 6E,Wi-Fi 7,Wi-Fi。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ TP-Link 搶先上市 Wi-Fi 6E、Wi-Fi 7 產品。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

TP-Link 於今日舉行產品發表會，首度推出支援 Wi-Fi 7 和 Wi-Fi 6E 的全系列產品，當中包含了多款路由器新品，以及專為智慧居家需求而打造的多功能 Smart Home 產品，如T apo Sensor 感應器、AI 智慧網路攝影機 Tapo C225 和掃地機器人Tapo RV30 Plus。

日前數位發展部部長唐鳳宣布開放 Wi-Fi 6E 的 6GHz 頻段（5945MHz-6425MHz），自 8 月 25 日起正式實施，唐鳳表示，這一舉措將使可使用的頻譜提升 72%，不僅將大幅提升網路品質，還將促進相關產業的發展，包括智慧工廠和創新應用，如 AR、VR 等穿戴式娛樂裝置。

TP-Link 台灣區總經理許湘敏表示 TP-Link 透過對台灣使用者Wi-Fi 使用習慣的調查發現了目前台灣消費者因為過往的Wi-Fi技術所遇到的一些困擾，而這些困擾都可以透過最新的 Wi-Fi 7 技術與 TP-Link 持續配合消費者需求更新的產品迎刃而解。

▲▼TP-Link,Wi-Fi 6E,Wi-Fi 7,Wi-Fi。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ P-Link 台灣區總經理許湘敏。（圖／記者樓菀玲攝）

根據 TP-Link 的調查，四成以上的台灣消費者表示 Wi-Fi 6 網路不如預期穩定，經常遭遇網路不穩和斷線問題，而 Wi-Fi 7，也稱為 IEEE 802.11be，將速度頻寬提高到 46Gbps，其他還有多種新技術包括：多重連接模式（MLO）、Preamble Puncturing 和 16×16 MU-MIMO 等，藉此提高速度、降低延遲和增加流量。

目前台灣有近九成五的消費者有 Wi-Fi 路由器的使用需求，最在意的因素是傳輸速度和覆蓋範圍，許湘敏表示，Wi-Fi 7不僅將帶來更快、更穩定的網絡，也將提供更好的多媒體和智慧家庭體驗。

本次 TP-Link 與英特爾攜手合作，透過雙方的專業工程師，在活動現場打造完整的 Wi-Fi 7 傳輸空間。現場透過 Intel Wi-Fi 7 BE200 網卡，搭配 TP-Link 本次產品中最頂規萬用的三頻 Wi-Fi 7 路由器 Archer BE800，將 Wi-Fi 7 性能完整釋放，實測出 5Gbps 的傳輸速度，是 Wi-Fi 6 的 4 倍以上，而未來 TP-Link 的 Wi-Fi 7 網卡也預計會使用英特爾 BE200 進行打造。

▲▼TP-Link,Wi-Fi 6E,Wi-Fi 7,Wi-Fi。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 現場測試兩種產品的連線速度。（圖／記者樓菀玲攝）

記者會現場最受矚目的產品是 Archer BE900，該路由器採用了 12 根內藏天線埋於機身當中，展現時尚俐落的設計，更可大幅提升網路覆蓋範圍和容量，並配備了可顯示 3,000 多種圖案的 LED 面板和觸控螢幕，即時顯示天氣、網路速度、 CPU 等相關數據，讓用戶一目了然現在想要知道的相關資訊。

在硬體介面方面，Archer BE900 新增了兩組 10Gbps 連接埠，更快的傳輸介面可提高了傳輸效率。除此之外，現場還同步展示了專為遊戲而打造的 Archer GE800，這款三頻 Wi-Fi 7 電競路由器擁有四重遊戲加速功能，確保在 4K、8K 條件下的影音和遊戲體驗流暢不受干擾。

另外，TP-Link 同時也推出了價格更親民的 Archer BE805 和 Archer BE550，這兩款三頻 Wi-Fi 7 路由器讓更多類型的用戶也能享受 Wi-Fi 7 帶來的便利。

▲▼TP-Link,Wi-Fi 6E,Wi-Fi 7,Wi-Fi。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ Archer 系列重點產品 BE900。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼TP-Link,Wi-Fi 6E,Wi-Fi 7,Wi-Fi。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ Archer BE900 具備可觸控螢幕。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼TP-Link,Wi-Fi 6E,Wi-Fi 7,Wi-Fi。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 主打電競玩家的 Archer GE800。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼TP-Link,Wi-Fi 6E,Wi-Fi 7,Wi-Fi。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ Archer AXE200 Omni。（圖／記者樓菀玲攝）

對於家庭空間大或多層樓透天的網路覆蓋問題，為此 TP-Link 推出了 Deco BE85、Deco BE75、和 Deco BE65 三款 Mesh Wi-Fi 系統。這些系統搭載了最新的 Wi-Fi 7 MLO 技術和 TP-Link 的 AI 智慧漫遊技術，不僅提供穩定、高效的網絡連接，還能自動適應家庭環境和用戶習慣。

▲▼TP-Link,Wi-Fi 6E,Wi-Fi 7,Wi-Fi。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ TP-Link 推出 Deco 系列新產品。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼TP-Link,Wi-Fi 6E,Wi-Fi 7,Wi-Fi。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ TP-Link Deco BE85。（圖／記者樓菀玲攝）

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