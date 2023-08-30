烏克蘭正妹在父親墳前「抖臀熱舞」慘了　最重恐關5年

▲姊妹倆在父親墳前熱舞。（圖／翻攝自TikTok，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭一名父親因保衛國家遭俄軍殺害，他的兩名女兒24日來到基輔公墓掃墓，但兩人卻突然開始在父親墳前跳舞，穿著露出肚臍的緊身上衣、露出超長美腿，在鏡頭前高舉手臂、抖動臀部，並把影片上傳至社群平台，引爆眾怒。如今姊妹倆已遭到拘捕，可能面臨最重5年監禁。

@pidpalukraine Поліція затримала двох дівчат, які танцювали біля могил українських воїнів, їм загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі За даними слідства, правоохоронці побачили відео у соцмережах та передали на танцівниць орієнтування, які були у результаті затримані біля ст. м. "Золоті Ворота". Як стало відомо, дві сестри прийшли на Лісовий цвинтар і вирішили в такий спосіб "вшанувати" пам'ять загиблих захисників України. ♬ sonido original - HugoNationsMusic

太陽報報導，這對年輕姊妹的父親是烏克蘭武裝部隊第95旅的士兵，在頓內茨克地區東部伊久姆（Izyum）附近遭俄軍殺害，被葬在烏克蘭首都基輔森林公墓（Forest Cemetery），這裡也是其他陣亡士兵安葬之處。就在8月24日這天，姊妹倆來到父親墳前掃墓時，突然開始跳舞。

依據手機拍攝的影片，其中一人把手機架好之後舉手插腰擺動身體，另一人則是在鏡頭前抖動臀部。事後姊妹倆把影片上傳至Instagram，引發眾怒，執法部門在接獲消息之後，不到1小時找到這對姊妹，拘捕兩人。

姊妹倆已經認錯並說這是不恰當的行為，當下只是單純認為父親會覺得這樣很有趣，「我們向每一位為祖國犧牲的士兵致敬，我們無意詆毀（戰死沙場的）英雄，但發布這種影片不是很正確……我們現在很後悔」。

警方事後證實，這兩名女孩將被控褻瀆墳墓，可能面臨最高5年監禁。相關調查正在進行中。