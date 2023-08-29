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嘉縣全面更新課桌椅　智能新風換氣系統

▲▼ 嘉縣學子有福了 全新課桌椅、智能新風換氣系統進入教室 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉縣更換全新課桌椅、智能新風換氣系統進入教室 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

開學在即，嘉義縣為提供縣內學子更好的教育環境，除全面汰換國中小課桌椅外，也同時進行第一階段「智能新風系統」裝設，28日縣長翁章梁前往新港鄉文昌國小視察，學生返校日試用換氣系統及全新課桌椅，各個笑得合不攏嘴。

教育處指出，班班有冷氣推行以來，雖造福學童上課更涼爽，但長期緊閉門窗吹冷氣，反造成室內二氧化碳濃度升高；此外，嘉義縣國中小課桌椅自93年更新16,000套以來，至今未再編列任何專案補助，桌面凹凸不平搖晃嚴重，實有汰換必要。

▲▼ 嘉縣學子有福了 全新課桌椅、智能新風換氣系統進入教室 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁縣長去年連任就職當天批示公文，核定嘉義縣各級學校課桌椅汰舊換新計畫；動支縣款約3,500萬元汰換近2萬2,000套課桌椅，以及花費4,800萬裝設近800套新風系統，課桌椅8月起已陸續配送至各校，新風系統也陸續在大林、民雄、新港、及溪口等四鄉鎮實施，共計31校、793間教室裝設。

文昌國小今天返校日，學童提前享受最新設備，中低年級課桌椅以傳統木頭座椅為主，為迎接小一新生報到，還特別贈送新生一人一塊綠色桌墊，歡迎入學，而高年級學生則提供可調高度式座椅，抽屜空間更寬廣、也更符合成長階段的學童需求。

至於換氣系統搭配智慧型環境偵測器，可自動引進新鮮空氣到教室，並過濾因黑板粉筆灰或上課產生含PM2.5、二氧化碳、臭氧等髒空氣，搭配手機App方便啟動，更可避免二氧化碳濃度過高，一併改善學子健康及學習表現。

▲▼ 嘉縣學子有福了 全新課桌椅、智能新風換氣系統進入教室 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁表示，因「班班有冷氣」普及，雖更涼爽、卻也造成二氧化碳濃度高的隱患，縣府在教室裝設新風換氣系統，能自動偵測啟動、引進新鮮空氣過濾雜質，另外更全面汰換課桌椅，並送給小一新生桌墊見面禮，師生享受清新空氣及全新桌椅的教室，相信上起課來更開心。

為充分物盡其用，縣府針對尚可堪用的汰舊課桌椅，除了由學校留著自行備用外，也免費提供公益團體及弱勢家庭學童使用，或轉至環保局再生工廠回收利用。

登革熱疫情升溫，翁章梁也要求校內同仁檢視環境及相關設施整備，呼籲學校、社區落實「巡、倒、清、刷」，才能確保校園安康，安心開學。

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