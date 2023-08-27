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文化平權實踐　庄頭劇場明華園《超炫白蛇傳》嘉義縣登場　

▲▼ 明華園戲劇總團《超炫白蛇傳》夢幻重現嘉義縣登場。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 明華園戲劇總團《超炫白蛇傳》嘉義縣登場。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

暌違11年曠世巨作回歸，明華園總團《超炫白蛇傳》26日晚間盛大演出、圓滿落幕，此次以「青春傳承版」之姿重現，超過5萬名觀眾擠進嘉義縣演出場地，為了一睹水漫金山寺白蛇青蛇騰空踏浪的英姿，上萬人身穿象徵海水的藍白色系雨衣、用力揮舞螢光棒，熱鬧程度不輸演唱會。

▲▼ 明華園戲劇總團《超炫白蛇傳》夢幻重現嘉義縣登場。（圖／嘉義縣政府提供）

文化部長史哲、縣長翁章梁今到場作伙看戲，並上台為超炫白蛇傳敲鑼鳴鼓宣告開幕。史部長表示，明華園總說這齣戲「演一次，死一次！」，演完一次休兵好久才可能再現，感謝明華園總團接受文化部邀請及翁縣長極力促成盛典，可說是文化平權的最佳實踐，庄頭劇場的核心，就是要讓看表演像「行灶咖」一樣日常。

▲▼ 明華園戲劇總團《超炫白蛇傳》夢幻重現嘉義縣登場。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，為了一睹明華園風采，有民眾從早上8點就來排隊，演出之前每個人都滿懷期待、穿好雨衣，觀賞11年未演的轟動大戲，雖是傳統戲劇，但結合聲光、電影效果，尤其水漫金山寺真的「身歷其境」，全劇終後掌聲不停歇，令人陶醉不已。

▲▼ 明華園戲劇總團《超炫白蛇傳》夢幻重現嘉義縣登場。（圖／嘉義縣政府提供）

「傳承青春版」由明華園當家台柱孫翠鳳，帶著2位女兒陳昭婷與陳昭賢3人分飾「白素貞」；被孫翠鳳親自發掘、收為嫡傳弟子之一的李郁真飾演許仙，青蛇由舞蹈身段與唱腔皆精湛的第三代媳婦晨翎演出，法海則仍由被觀眾評價最帥法海的陳子豪擔綱，別具傳承意義。

▲▼ 明華園戲劇總團《超炫白蛇傳》夢幻重現嘉義縣登場。（圖／嘉義縣政府提供）

整齣戲動員超過300個演員、幕後技術人員，更以國家劇院級舞台燈光音響設備、6組直播大螢幕、6組水車，重現水漫金山壯觀場面，重頭戲一出場，水柱朝著觀眾席頭頂噴灑，台下歡呼聲此起彼落，白蛇、青蛇從10層樓的高空凌空飛越，將氣氛推向最高潮，直至謝幕，觀眾給予最熱烈的掌聲歡呼圓滿落幕。

▲▼ 明華園戲劇總團《超炫白蛇傳》夢幻重現嘉義縣登場。（圖／嘉義縣政府提供）

孫翠鳳說，歌仔戲是台灣土生土長的文化，不管經過疫情或多大的困難，明華園總希望能夠一代一代傳下去，明華園總團願意重演，便是希望讓全世界看見歌仔戲。將近70歲的團長陳勝福也表示，希望有一天讓大家知道他的爸爸、媽媽從事的行業叫做「文化」。

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