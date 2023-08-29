聯結車逆向狂飆！闖過紅燈攔腰撞轎車　車體變形乘客遭夾斃

記者陳韻如／花蓮報導

花蓮市自強路、和平路口2022年5月20日凌晨發生一起死亡車禍！一輛聯結車沿和平路西往東方向行駛，但在路口時竟逆向闖紅燈，直接攔腰撞上沿自強路北往南方向行駛的轎車，還波及鄰近另外2部轎車、2部機車，現場撞成一團，遭撞的轎車上2人1死1重傷。全案經法院審理，肇事的朱姓聯結車駕駛被依過失致死罪嫌，判刑5個月，得易科罰金，緩刑2年。

▲▼花蓮聯結車闖紅燈，撞轎車釀1死。（圖／記者柯正誟攝）

透過監視器畫面可以看到，事發當時聯結車逆向行駛，在路口時竟還直直衝過紅燈，當場撞上南往北方向行駛的白色轎車，而撞擊後，聯結車又繼續向前推行約10公尺才停下，事故還波及停放路邊的2台汽車、2台機車。

警消獲報到場，發現遭撞的轎車嚴重變形，車內2人受困，27歲黃姓駕駛腦出血、肋骨骨折等，而副駕21歲林姓乘客則當場沒了生命跡象，警消緊急出動破壞機具協助脫困，並將兩人送醫，但乘客仍不幸宣告不治。

案經林男家屬提告，聯結車的朱姓駕駛也在庭審時坦承犯行，並賠償50萬元與家屬達成和解，法院審酌，他開車行經交岔路口時，理應遵守號誌行駛，並充分注意車前狀況，不得超速雨跨越中央分向限制線，但他卻未遵守，過失情節非輕，也造成林男喪失寶貴生命，最終將他依法判刑5個月，得易科罰金。緩刑2年。全案可上訴。