快訊／「民調100％科學」　游盈隆酸侯競辦：Too bad to be true？

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室今（29日）舉行記者會質疑，台灣民意基金會董事長游盈隆發布的民調失去公信力，呼籲應秉持科學專業與學術倫理。對此，游盈隆反酸，該指控完全沒根據、很荒唐，民調100％專業、客觀、科學，只是結果「too bad to be true（英文諺語too good to be true，意指好得難以置信，此為反諷）」，不過，由於可以理解侯友宜競辦面對選情陷入低潮的心情，因此，對其不禮貌的批評「本人目前不予計較」。

台灣民意基金會日前公布8月份民調顯示，民進黨總統參選人賴清德以43.3%支持度大幅領先，民眾黨參選人柯文哲獲26.6%居次，國民黨參選人侯友宜則以13.6%落後，不過，侯友宜競辦今天大動作開記者會質疑，該民調以「引導式」的題目，產生了「預示效果」，呼籲游盈隆應該要秉持民調的科學專業及學術倫理，不要把自己變成「阿隆師」，賠上民調的公信力。

對此，游盈隆今天下午與民調專家、世新大學知識經濟發展研究院院長梁世武一同舉行記者會。游盈隆表示，台灣民意基金會的民調結果特別引起各方討論、震撼和驚嚇，都覺得「幅度很大怎麼會這樣」、「心理上沒辦法接受」，不過，仔細看會發現，侯友宜20.2％掉到13.6％，跌幅較過去屢屢跌7個百分點，還算是小的。

游盈隆酸說，過去一個禮拜社會上有很多種反應，有鼓掌叫好的，也有很沮喪的，一種叫做「too bad to be true」，覺得「太糟了一定有問題」，但實際上有什麼問題？他們也講不出來，例如國民黨主席朱立倫指控「樣本有問題」，卻沒有想想自己有什麼問題；今天侯友宜競辦已經不提樣本問題了，轉移說「問卷設計有問題」，導致藍營支持者拒答，所以藍營支持者變少。

游盈隆重申，他要鄭重表示一個立場：台灣民意基金會所做的調查，是100％專業、客觀、科學的調查，絕不圖利任何一方，也不刻意不利任何一方，這是自己一路走來，一貫的立場，民意調查是反映某個特定時間段「真實的狀態」，是什麼就說什麼。他坦言，看了民調結果他也覺得「哇，這次真的跟過去不一樣」，並請民調公司確認抽樣過程是否有異常，檢視問卷是否有誘導、引導，但是都沒有，而台灣民意基金會每個月發表民調，結果跟過去不一樣，表示「民意在變」，最終思考再三，以負責任的態度，用「是什麼就說是什麼」的態度發表民調。

游盈隆說，基於對侯友宜目前選情陷入一種空前的低潮，他可以理解侯友宜競辦的心情，因此，對方對於自己一些不禮貌的批評、指控，「本人目前不予計較」，建議他們可以把比較多時間花在了解「選情為什麼這麼糟」。他解釋說，他要幫侯友宜競辦解惑，實際上，在副總統賴清德出訪的題組，有3成民眾表達沒有信心；對於美國總統拜登軍事援助台灣，有2成民眾表達不歡迎，進一步去看，國民黨支持者態度分歧，有4成3表達歡迎、4成2不歡迎。

游盈隆說，民調結果發表，各方有不同反應很自然，自己均尊重，但如果涉及人身攻擊、中傷誹謗，自己不能坐視不理，否則辛辛苦苦建立的公信力蕩然無存，這是台灣的損失。

▲世新大學知識經濟發展研究院院長梁世武。（圖／記者呂晏慈攝）