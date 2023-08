快訊／「民調100％科學」　游盈隆酸侯競辦：Too bad to be true？

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。(圖/記者呂晏慈攝)

記者呂晏慈/台北報導

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室今(29日)舉行記者會質疑,台灣民意基金會董事長游盈隆發布的民調失去公信力,呼籲應秉持科學專業與學術倫理。對此,游盈隆反酸,該指控完全沒根據、很荒唐,民調100%專業、客觀、科學,只是結果「too bad to be true(英文諺語too good to be true,意指好得難以置信,此為反諷)」,不過,由於可以理解侯友宜競辦面對選情陷入低潮的心情,因此,對其不禮貌的批評「本人目前不予計較」。

台灣民意基金會日前公布8月份民調顯示,民進黨總統參選人賴清德以43.3%支持度大幅領先,民眾黨參選人柯文哲獲26.6%居次,國民黨參選人侯友宜則以13.6%落後,不過,侯友宜競辦今天大動作開記者會質疑,該民調以「引導式」的題目,產生了「預示效果」,呼籲游盈隆應該要秉持民調的科學專業及學術倫理,不要把自己變成「阿隆師」,賠上民調的公信力。

對此,游盈隆今天下午與民調專家、世新大學知識經濟發展研究院院長梁世武一同舉行記者會。游盈隆表示,台灣民意基金會的民調結果特別引起各方討論、震撼和驚嚇,都覺得「幅度很大怎麼會這樣」、「心理上沒辦法接受」,不過,仔細看會發現,侯友宜20.2%掉到13.6%,跌幅較過去屢屢跌7個百分點,還算是小的。

游盈隆酸說,過去一個禮拜社會上有很多種反應,有鼓掌叫好的,也有很沮喪的,一種叫做「too bad to be true」,覺得「太糟了一定有問題」,但實際上有什麼問題?他們也講不出來,例如國民黨主席朱立倫指控「樣本有問題」,卻沒有想想自己有什麼問題;今天侯友宜競辦已經不提樣本問題了,轉移說「問卷設計有問題」,導致藍營支持者拒答,所以藍營支持者變少。

游盈隆重申,他要鄭重表示一個立場:台灣民意基金會所做的調查,是100%專業、客觀、科學的調查,絕不圖利任何一方,也不刻意不利任何一方,這是自己一路走來,一貫的立場,民意調查是反映某個特定時間段「真實的狀態」,是什麼就說什麼。他坦言,看了民調結果他也覺得「哇,這次真的跟過去不一樣」,並請民調公司確認抽樣過程是否有異常,檢視問卷是否有誘導、引導,但是都沒有,而台灣民意基金會每個月發表民調,結果跟過去不一樣,表示「民意在變」,最終思考再三,以負責任的態度,用「是什麼就說是什麼」的態度發表民調。

游盈隆說,基於對侯友宜目前選情陷入一種空前的低潮,他可以理解侯友宜競辦的心情,因此,對方對於自己一些不禮貌的批評、指控,「本人目前不予計較」,建議他們可以把比較多時間花在了解「選情為什麼這麼糟」。他解釋說,他要幫侯友宜競辦解惑,實際上,在副總統賴清德出訪的題組,有3成民眾表達沒有信心;對於美國總統拜登軍事援助台灣,有2成民眾表達不歡迎,進一步去看,國民黨支持者態度分歧,有4成3表達歡迎、4成2不歡迎。

游盈隆說,民調結果發表,各方有不同反應很自然,自己均尊重,但如果涉及人身攻擊、中傷誹謗,自己不能坐視不理,否則辛辛苦苦建立的公信力蕩然無存,這是台灣的損失。

▲世新大學知識經濟發展研究院院長梁世武。(圖/記者呂晏慈攝)