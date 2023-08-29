夫妻求孕4年失敗「老婆還是處女」！醫一檢查驚：肛門可容下3指

▲結婚4年遲遲無法做人成功，問題竟出在「做愛路徑」錯誤。（示意圖，翻攝自Pexels）

圖文／鏡週刊

大陸一對夫妻結婚4年，卻遲遲無法做人成功，因求子不順，加上受長輩壓力，最終只好求助婦產科，怎料，醫師檢查後才發現，女方至今仍是處女，而夫妻倆求子失敗主要問題竟出在「做愛方式」錯誤。

大陸一名退休醫師劉紅梅分享一起義診的經驗，近日再被引發關注。據陸媒《中國報》報導，貴州省一對26歲、24歲年輕夫妻，婚後4年求子不順，加上長輩壓力，只好求助婦產科，當時女方接受問診時，透露自己經常與丈夫行房儘管每次都「異常痛苦」，但為了順利懷孕，仍一直默默忍受著。

起初，劉紅梅醫師推測患者可能罹患婦科疾病，怎料，經檢查後發現對方竟還是處女，而劉紅梅在根據「經驗」又檢查了女方肛門處，發現大小竟可容下3指，證實夫妻一直用錯方式行房，才會導致遲遲無法成功受孕。

對此，劉紅梅醫師事後給年輕夫妻一本「性教育」手冊，並在現場詳細解說，所幸幾個月後傳來好消息，她還為此收到土雞與雞蛋等豐厚回禮。

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