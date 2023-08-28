公司規定1穿搭！妹子私密處「2個月感染4次」崩潰：好痛苦

▲原PO上班規定要穿絲襪。（示意圖／記者趙于婷攝）



記者朱祖儀／綜合報導

有些公司會規定員工的穿著，但現在天氣悶熱，穿太多可能會影響身體。一名女網友透露，目前在銀行上班，公司規定必須穿絲襪，但內褲、安全褲再加上絲襪，害得她私密處在這2個月內已經感染4次，覺得十分痛苦，不知道該怎麼辦？文章曝光後，眾人紛紛給出建議。

原PO在Dcard發文表示，最近剛到銀行上班，但因為工作一定要穿絲襪，若是再加上內褲和安全褲，就等於私密處外面包了3層衣物，導致她在暑假期間，因為念珠菌感染看了4次醫生，每2周就會復發一次，即使吃了蔓越莓錠也不見好轉，讓她覺得相當痛苦，因此好奇想問「請問有什麼可以改善的好方法嗎？」

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文章曝光後，網友紛紛建議「是我應該不會內褲+安全褲」、「除毛有試過嗎？絲襪買下面有開洞的試試看，或是安全褲買更薄的 ，然後盡量多跑廁所，有分泌物就擦乾，內褲穿一陣子就淘汰一批換新內褲」、「穿開襠絲襪外面再穿內褲，這樣只有一層，比較通風吧」、「蔓越莓是吃尿道炎的，陰道炎要吃私密處專用益生菌，都吃也可以，但記得要間隔時間吃，兩者一起吃會讓效果變差」、「還是你嘗試看看不要穿安全褲，裙子都蠻合的，而且坐櫃檯的話桌子都擋好了，我自己是覺得這樣不會曝光，記得不要憋尿」。

也有人分享經驗，「我啊，因為疫情那陣子，穿制服+隔離衣，忙到沒法吃東西跟喝水上廁所，也中了念珠菌，然後就這樣快兩年了，試了很多方式都沒有用，直到最近才靠中醫跟吃+塞的益生菌，維持得還可以，這真的是漫漫長路啊」、「念珠菌感染一定要吃私密處益生菌喔，我感染吃益生菌通常2-3天就好了，要找那種標示50億至500億的那種，然後不要喝飲料」、「我自己也是反覆搔癢，然後去婦產科診所吃藥，都是有吃才不癢，後來有買一瓶私密處清潔的回來洗，搭配內褲專用洗劑跟抹藥，後面就完全不癢了」。